Vozni park Doma zdravlja Šibensko-kninske županije trebao bi uskoro biti bogatiji za četiri nova osobna automobila na električni pogon. Šibensko-kninska županija pokrenula je 16. studenoga postupak javne nabave vozila u okviru dvaju projekata povezanih s europskim Programom Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. godine. Posebno je zanimljiva planirana raspodjela automobila jer će dva vozila biti isporučena u Knin, dok će po jedno dobiti ispostave Doma zdravlja u Šibeniku i Drnišu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 62.352 eura bez PDV-a.

Traže se potpuno električna vozila

Predmet nabave nisu automobili s hibridnim pogonom, nego četiri potpuno električna osobna vozila. Prema objavljenim podacima, vozila moraju biti nova i nekorištena te proizvedena 2026. godine ili kasnije. Dokumentacija predviđa najmanje trogodišnje jamstvo za vozilo, uz definirane uvjete vezane uz prijeđenu kilometražu, kao i posebno jamstvo za pogonsku bateriju u trajanju od najmanje osam godina ili 120.000 kilometara. Upravo je trajnost baterije jedan od važnih čimbenika pri nabavi električnih automobila za dugotrajno korištenje u javnim službama.

Najviše novih vozila odlazi u Knin

Raspodjela novih automobila pokazuje da nabava nije usmjerena samo na županijsko središte, nego i na gradove Dalmatinske zagore. Organizacija zdravstvenih usluga na području koje obuhvaća brojna manja i međusobno udaljena naselja predstavlja poseban logistički izazov. Pouzdana vozila mogu biti važna za mobilnost zdravstvenih djelatnika, osobito kada njihovi poslovi uključuju odlazak izvan matičnih zdravstvenih objekata. Iz dostupnih podataka o nabavi, međutim, nije moguće precizno utvrditi kojim će zdravstvenim službama pojedini automobili biti dodijeljeni.

Vozila će morati biti isporučena u roku od 90 dana

Rok za dostavu ponuda istječe 7. prosinca u podne, a odabrani dobavljač imat će 90 dana od obostranog potpisa ugovora za isporuku vozila. Pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude cijena će nositi 90 posto bodova, dok će se preostalih 10 posto odnositi na jamstveni rok za vozilo. Nabava predstavlja korak prema uvođenju elektromobilnosti u zdravstveni sustav na području Šibensko-kninske županije. Kolike će uštede takva vozila ostvariti u praksi ovisit će o intenzitetu njihova korištenja, cijeni električne energije, mogućnostima punjenja i troškovima održavanja tijekom životnog vijeka automobila.