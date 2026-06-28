Dalmatinska pisma i sinjski humor osvojili Bitolu: "Nikad dosad nismo nešto tako iskusili"

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, Hrvatski kulturni centar "Marko Marulić" iz Bitole organizirao je dvodnevni program obilježavanja koji je publici donio dalmatinsku pismu, kazališnu umjetnost i snažnu povezanost Hrvata izvan domovine s hrvatskom kulturom i tradicijom. Prve večeri u Kulturno-informativnom centru nastupila je klapa "Cetinjani" iz Hrvaca, dok je druge večeri publika u Centru kulture u Bitoli uživala u komediji "Waj - Faj" Sinjskog pučkog kazališta.

Ovogodišnje obilježavanje bilo je i dio Tjedna Hrvata, koji je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ove godine prvi put organizirao kao način povezivanja Hrvata diljem svijeta.

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"Danas slavimo 36 godina suvereniteta moderne demokratske Hrvatske"

Predsjednik Hrvatskog kulturnog centra "Marko Marulić", dr. sc. Branko Maretić, istaknuo je važnost Dana državnosti i povijesnog trenutka iz 1990. godine. "Danas slavimo 36 godina suvereniteta moderne demokratske Hrvatske, države članice UN-a, Europe i NATO-a. Naime, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Taj je čin bio prvi korak u povratku hrvatskog naroda i njegove države europskoj političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji", izjavio je Maretić.

Dodao je kako je Hrvatsko-makedonska udruga, Hrvatski kulturni centar, osnovana ubrzo nakon povijesnih 1990-ih, točnije 1994. godine.

"Fokusirali smo se prvenstveno na kulturne aktivnosti i očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture, umjetnosti, folklora, glazbe, ali i na duhovne vrijednosti hrvatskog naroda, njegujući i razvijajući hrvatsko-makedonske veze i međusobne odnose između dvaju prijateljskih naroda", dodao je Maretić.

Bitola i Split ponovno grade kulturne mostove

Kulturni posjeti i suradnje Hrvatskog kulturnog centra traju više od 30 godina, kroz organizaciju izložbi, koncerata, kazališnih predstava, promocija knjiga i predavanja, s ciljem predstavljanja bogate hrvatske kulture i tradicije makedonskoj javnosti. Glasnogovornica Hrvatskog kulturnog centra i moderatorica događaja Neda Maretić naglasila je kako se ove godine obilježava i Dan hrvatske zastave, ali i da su kulturne veze dodatno ojačane nedavnim posjetom Splitu.

"Ove godine obilježavamo i Dan hrvatske zastave. Nedavno smo bili u Splitu kao sudionici stručnog skupa 'Suvremeni pristupi u oblikovanju knjižničnih prostora za djecu i mlade' u organizaciji Gradske knjižnice Marka Marulića. U sklopu programa u Knjižnici Dalmatina predstavili smo naš kulturni centar i potpisali Sporazum o suradnji s ravnateljicom Gradske knjižnice Marka Marulića iz Splita, Grozdanom Ribičić, te povezali Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu 'Sv. Kliment Ohridski' Bitola, u čije je ime mr. sc. Emilija Stefanovska Davkova potpisala Sporazum o suradnji s ravnateljicom GKMM-a", izjavila je Neda Maretić.

Time je, dodala je, nastavljena obnova kulturne suradnje između Bitole i Splita, ponovno uspostavljena prošle godine nakon duže stanke.

Podsjetila je i da su, u sklopu 4. dječjeg Međunarodnog folklornog festivala "Radostan petak", u organizaciji KUD-a "Ilinden" iz Bitole, gostovali članovi KUD-a "Dalmacija" iz Dugog Rata. KUD "Dalmacija" i KUD "Ilinden" bratimljene su folklorne udruge, upravo na inicijativu Hrvatskog kulturnog centra.

Dalmatinska pisma izazvala emocije

Uz klapu "Cetinjani", u programu su sudjelovali i učenici Državne glazbene škole iz Bitole: bariton Kliment Risteski, u klasi solo pjevanja kod prof. m-r Maje Mitrovske, Jan Nekjak, također u klasi solo pjevanja kod prof. m-r Maje Mitrovske, te Teona Vaneska na klaviru, u klasi profesorice d-r Jane Četeleve Belevske.

Ravnateljica škole m-r Marija Šamoska Buđakovski istaknula je kako se učenici i sami javljaju profesorima kako bi sudjelovali na događajima Hrvatskog kulturnog centra.

Klapsko pjevanje zaštićeno je od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština, pa su organizatori i ove godine odlučili publici predstaviti još jednu vrsnu dalmatinsku klapu. Klapa "Cetinjani" iz Hrvaca nastupila je pod umjetničkim vodstvom Julije Galić, dok je predsjednik udruge Joško Galić.

"Moram reći da smo se osjećali jako ponosno. Mi se i inače spremamo za to. Spremali smo se onog trena kad smo doznali da ćemo ići, a to je bilo prije nekoliko mjeseci. Prvo, kada smo pjevali himnu, naježila sam se. Tijekom cijelog koncerta, kada donosite nešto odakle ste, kada donosite tu tradiciju, kulturu koja je, pomalo ću reći, zanemarena i stavljena sa strane jer nije komercijalna, onda kada vidite ljude koji doslovce samo što ne krenu plakati, to vam je poseban doživljaj. Kod zadnje pjesme, zadnjeg tona, kada su ljudi počeli pljeskati, ja sam počela plakati. I svi mi u klapi rekli smo da nikad dosad nismo nešto tako iskusili", rekla je Julija Galić.

Dodala je i kratko, ali emotivno:

"Nama je Makedonija mjesto gdje mi stvarno volimo doći."

Svečanosti su nazočili i brigadir Rajko Perić, vojni izaslanik Republike Hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji, Republici Albaniji i Republici Kosovo, Stevce Stevanovski, načelnik Općine Novaci, predstavnici diplomatskog zbora, među kojima i konzuli Bugarske i Francuske, predstavnici institucija, kulturnih organizacija, KUD-ova, gosti iz Bitole, Skopja i regije, predstavnici Organizacije žena, Katoličke crkve i brojni drugi uzvanici.

Druženje i pjesma nastavili su se na prigodnom domjenku, uz potporu Premium piva i Bijele kuće hotel bistro.

Sinjsko pučko kazalište nasmijalo publiku predstavom "Waj - Faj"

Druge večeri Centar kulture u Bitoli ugostio je Sinjsko pučko kazalište s komedijom "Waj - Faj". Predstavu je napisao Miroljub Nedović, a režirao Željko Viculin.

Riječ je o predstavi koja kroz snažan humor i komične situacije publiku suočava s apsurdima modernog vremena, u kojem virtualni svijet često diktira tempo života.

U predstavi igraju Zoran Šabić, Sandra Goreta, Tatjana Katić, Dinko Franchini i Luka Vidić.

Predstavi su nazočili ravnatelj Centra kulture Sašo Ilkovski, predsjednik Hrvatskog kulturnog centra "Marko Marulić" Branko Maretić, brojni Hrvati iz Bitole i Makedonije te drugi gosti.

Redatelj Željko Viculin naglasio je važnost ovakvih gostovanja i potpore institucija.

"Vidite, sve ono što radimo za naše, ja bih rekao, zemljake izvan Hrvatske velika je stvar. Velika je stvar to što naše državne ustanove prepoznaju naš rad, što nas podržavaju u tome i što nam pomažu da realiziramo ovakva gostovanja, počevši od Grada Sinja, Splitsko-dalmatinske županije, Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture. Tako i ovom prilikom svima zahvaljujem. Nadam se da ćemo svojim radom opravdati sve ovo što oni ulažu u nas, a mi prenosimo na naše ljude izvan Hrvatske", rekao je Viculin.

Na kraju predstave glumcima su se pridružili članovi klape "Cetinjani", koji su večer ranije održali koncert u Kulturno-informativnom centru u Bitoli. Svi su zajedno otpjevali nekoliko pjesama u Centru kulture, na oduševljenje publike.

Tom prigodom uručene su i zahvalnice za uspješnu suradnju, a najavljen je i povratni posjet Centru kulture u Sinju već ovog rujna, s najnovijom predstavom u njihovoj produkciji.

Sinjsko pučko kazalište ove godine obilježava 70. obljetnicu postojanja.

Proslava okupila brojne partnere i prijatelje Hrvatske

Proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u Bitoli organizirana je u suradnji s Kulturno-informativnim centrom Bitola, Općinom Bitola, Centrom za kulturu, Državnom glazbenom školom, Splitsko-dalmatinskom županijom i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.