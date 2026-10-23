Dalmatinska marenda stigla u London

Važnost britanskog tržišta potvrđuje i podatak da stanovnici Ujedinjene Kraljevine godišnje ostvare više od 95 milijuna putovanja u inozemstvo, uz potrošnju veću od 93 milijarde eura. Riječ je o tržištu velikog potencijala za Srednju Dalmaciju, koja se britanskoj stručnoj publici predstavlja raznolikošću svoje ponude, od obale i otoka do kulturne baštine i gastronomije.

Na londonskom predstavljanju sudjelovali su direktorica TZ SDŽ Ivana Vladović, otpravnik poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu Davor Ljubanović te direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Londonu Bisera Fabrio, uz brojne predstavnike britanskih turoperatora i medija. Kroz predstavljanje regije i razgovore s gostima naglasak je stavljen na povezanost gastronomije, kulturne baštine i lokalnog načina života. Posebno je predstavljen i Hvar, koji već dugo ima istaknuto mjesto među britanskim gostima, privlačeći ih spojem povijesti, mediteranskog načina života i autentičnog otočnog šarma.

Središnje mjesto gastronomskog dijela programa pripalo je dalmatinskoj marendi, običaju koji i danas čuva svoje mjesto u lokalnoj kulturi. Chef Nikola Marušić i sous chef Marijo Sučić pripremali su jela nadahnuta dalmatinskom kuhinjom, dok je glazbeni nastup Katice Marinović dodatno obogatio program.

Slavna povjesničarka i dokumentaristica, velika prijateljica Dalmacije i Hrvatske, Bettany Hughes, prisjetila se u kratkom razgovoru s Jordan Rose svog boravka u Dalmaciji prošle godine, kada je snimala Darove mora.

"Split je jedini grad na svijetu u kojemu živite s poviješću i možete osjetiti davninu u svakom kamenu grada. Mislim da na svijetu ne postoji takvo mjesto, a proputovala sam dosta toga. Dalmacija je u potpunosti osvojila moje srce. Jer, ono što će vas oduševiti su ljudi, njihovo gostoprimstvo, iskreno prijateljstvo. Kada ste u Splitu, čini se kao da ste zakoračili u vremeplov, kao da živite i prošlost i sadašnjost istovremeno, što je neponovljiv osjećaj."

Direktorica TZ SDŽ Ivana Vladović istaknula je kako je cilj ovakvih predstavljanja približiti međunarodnoj publici ono što Srednju Dalmaciju čini posebnom.

„Dalmatinska marenda mnogo je više od gastronomskog običaja. Ona govori o našem načinu života, o važnosti zajedništva, lokalnih namirnica i vremena koje posvećujemo jedni drugima. Upravo kroz takve običaje najbolje se upoznaje karakter jedne destinacije. Želimo da gosti Srednju Dalmaciju ne doživljavaju samo kao mjesto na koje dolaze na odmor, nego kao destinaciju čiju kulturu, okuse i način života mogu upoznati i ponijeti sa sobom kao uspomenu”, istaknula je Vladović.

Direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu Bisera Fabrio istaknula je kako je marenda "puno više od hrane, ona je dio našeg načina života, naše kulturne i mediteranskog duha. To je trenutak u kojem usporimo, sjednemo zajedno i dijelimo ono što imamo. Dovesti marendu u prestižni Hurlingham Club u srcu Londona, znači donijeit djelić Dalmacije u London i podijeliti s našim britanskim prijateljima ono najljepše što imamo, ne samo okuse naše zemlje, nego i njezinu toplinu, gostoljubivost i umijeće uživanja u životu", naglasila je.

Britanski gosti važni su za Srednju Dalmaciju i zbog razdoblja u kojima je posjećuju. Njihovi dolasci raspoređeni su i izvan glavnih ljetnih mjeseci, osobito na svibanj, lipanj i rujan, a interes za povijesne gradove, kulturne znamenitosti i gastronomiju pruža prostor za daljnje jačanje ponude u predsezoni i posezoni. Prema podacima sustava eVisitor, u prvih devet mjeseci 2026. godine gosti iz Ujedinjene Kraljevine ostvarili su u Splitsko-dalmatinskoj županiji oko 252.000 dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, čime se ovo tržište svrstalo među pet najvažnijih za regiju.

Londonsko predstavljanje dio je aktivnosti kojima se Srednja Dalmacija priprema za 2027. godinu, kada će nositi titulu Europske regije gastronomije. Priznanje dodjeljuje Međunarodni institut za gastronomiju, kulturu, umjetnost i turizam (IGCAT), a dodatno usmjerava pozornost na gastronomsku baštinu regije, lokalne proizvode i znanja koja se prenose generacijama. Predstavljanje dalmatinske marende u Londonu tako je bilo prilika da se jedan od prepoznatljivih običaja regije približi međunarodnoj publici uoči godine u kojoj će gastronomija imati posebno mjesto u njezinoj promociji.