Dalmatinska marenda "seli u zrak": Putnike Croatia Airlinesa od 1. kolovoza dočekuju okusi Dalmacije

Putnici na letovima Croatia Airlinesa od 1. kolovoza 2026. godine moći će upoznati okuse i mirise Dalmacije već tijekom putovanja prema svojem odredištu. U Splitu je predstavljen promotivni projekt "Dalmatinska marenda", nastao u suradnji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Croatia Airlinesa i Hrvatske turističke zajednice.

Projekt je predstavljen na konferenciji za medije održanoj u srijedu u Konobi Matoni, a cilj mu je putnicima približiti autentičnu dalmatinsku gastronomiju i prije njihova dolaska u destinaciju. Suradnja dodatno dobiva na važnosti uoči 2027. godine, kada će Splitsko-dalmatinska županija nositi titulu Europske regije gastronomije.

"Želimo da gost osjeti Dalmaciju u okusu, pijatu i mirisu"

Ivana Vladović istaknula je da je cilj projekta gostima predstaviti ono što Dalmaciju čini posebnom – njezinu prirodu, gastronomiju, tradiciju i autentičnost. "Gdje god dođete i iz kojeg god kraja svijeta dolazite, dočekuje vas ova prekrasna gesta – dobro nam došli u Dalmaciju. Ovdje vas čekaju predivna priroda i bogata gastronomska ponuda", kazala je Vladović.

Naglasila je da se intenzivno radi na edukacijama i promociji svega što je autentično i kvalitetno. "Želimo da naši gosti uvijek budu zadovoljni. U Dalmaciji se samo treba okrenuti oko sebe i pogledati što ona nudi. Dalmacija je logičan izbor za gosta – čaša vina, dobra gastronomija i prekrasna destinacija", poručila je.

Vladović je podsjetila da će Splitsko-dalmatinska županija 2027. godine biti Europska regija gastronomije te da se već priprema više od stotinu projekata i različitih događanja. "Želimo da gost osjeti Dalmaciju u okusu, pijatu i mirisu te da ne trčimo za brzom zaradom. Različiti smo upravo po autentičnoj kuhinji koja se pokazuje kroz dalmatinsku marendu", rekla je.

Više od stotinu projekata tijekom 2027. godine

Tijekom godine u kojoj će županija nositi prestižnu gastronomsku titulu planiraju se brojne manifestacije, promocije i dolasci stranih novinara i influencera koji bi trebali dodatno predstaviti regiju međunarodnoj publici.

"Uvijek je važno ponuditi odgovarajuću kvalitetu. Vjerujem da trebamo pružiti kvalitetu i autentičnost koju drugi nemaju. Kvaliteta uvijek ima svojeg kupca, a ova je sezona to pokazala. U ponudu se mora ulagati kako bi se privukao gost", naglasila je Vladović. Dodala je da je turistička sezona izazovna, ali da su dosadašnji rezultati na razini prethodne godine, dok je srpanj počeo vrlo dobro.

"Gosti autentičnost najviše pronalaze u okusima i mirisima Dalmacije"

Alijana Vukšić istaknula je da projekt "Dalmatinska marenda" već četvrtu godinu pokazuje koliko se kvalitetnim partnerstvima može učiniti za promociju destinacije. "Kroz partnerstvo smo jači. Već četvrtu godinu nudimo divan paketić dalmatinske marende. Gosti najviše traže autentičnost, a ona se najbolje može ponuditi kroz okuse i mirise naše Dalmacije", kazala je Vukšić.

Naglasila je da je projekt važan jer se gosti s destinacijom susreću dok su još u zrakoplovu.

"Gastronomija je jedan od razloga zbog kojih nam se gosti iz godine u godinu vraćaju. Imamo sve više kvalitetnih gastronomskih chefova, a to dodatno povećava vrijednost naše ponude", istaknula je. Dodala je da turističke zajednice nastoje potaknuti ugostitelje da se vrate tradicionalnim jelima, domaćim namirnicama i provjerenim receptima. "Kod nas se sve vrti oko stola, pa tako i obitelj. Imamo li dobre namirnice i dobre recepte, možemo pružiti najveće zadovoljstvo", poručila je Vukšić.

Okusi destinacije već pri ulasku u zrakoplov

Direktorica marketinga Croatia Airlinesa Anamarija Jurinjak kazala je da će putnici već pri ulasku u zrakoplov moći osjetiti kamo putuju.

"Naši putnici će čim uđu u zrakoplov znati kamo idu. Sve ove okuse prenijet ćemo putnicima, a već imamo vrlo pozitivne reakcije. Radujemo se budućim zajedničkim projektima", rekla je Jurinjak. Dodala je da Croatia Airlines na međunarodnim prezentacijama aktivno promovira nove linije i hrvatske destinacije te da su putnici zadovoljni ponuđenim sadržajima.

Split jedna od najvažnijih destinacija Croatia Airlinesa

Rukovoditeljica prodaje Croatia Airlinesa Marija Pavić naglasila je važnost Splita u mreži hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika.

"Split nam je važan, jako važan. Konstantno rastemo i razvijamo svoju mrežu. Smatramo da je iznimno važno osigurati odgovarajuću zračnu povezanost destinacije, a ovo je jedan jako dobar primjer suradnje", kazala je Pavić.

Promotivni projekt "Dalmatinska marenda" na letovima Croatia Airlinesa počinje 1. kolovoza, a putnicima bi trebao pružiti prvi susret s dalmatinskom tradicijom, namirnicama i gastronomijom još prije slijetanja u Split i druge dalmatinske destinacije.