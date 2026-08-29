Dalmatinska klapska pisma u Boki Kotorskoj: Na otočić stižu najbolji s jubilarnog Omiškog festivala

„Mnogi Boku uspoređuju s Bosforom, ali prednost daju Boki. Bosfor nisam vidio, a i da jesam, ne bih se sporio. Onaj koji ovakvu ljepotu uspoređuje, nije sposoban da je osjeti. Blagoslovljena zemlja!“

Tako je o Boki Kotorskoj još davne 1892. godine zapisao češki glazbeni etnograf, slikar i folklorist Ludvik Kuba, čovjek koji je svojim boravkom na ovom području ostavio vrijedan trag u očuvanju bokeljske glazbene baštine.

Više od stoljeća poslije, ista tradicija nastavlja živjeti kroz nove generacije. Jedna od organizacija koja joj posljednjih godina daje novi zamah je Bokeljska udruga glazbenika „A Cappella“ iz Tivta, koja će početkom rujna ponovno okupiti klape iz Boke i Dalmacije na jedinstvenom otočiću Gospe od Milosti.

Od Ludvika Kube do novih generacija

Kuba je tijekom svojega boravka prikupljao i zapisivao narodne pjesme i napjeve. Od približno 300 pjesama koje je zabilježio, čak 161 potječe iz Boke Kotorske.

Njegove riječi „Ti mala, veliki si nam primjer“ danas tako dobivaju i dodatno značenje. Ono što je potkraj 19. stoljeća zapisivano kako bi bilo sačuvano od zaborava, danas ponovno živi kroz izvođače, smotre i nove generacije zaljubljenika u višeglasno pjevanje.

Upravo je očuvanje toga duha jedna od temeljnih misija Bokeljske udruge glazbenika „A Cappella“.

Udruga je osnovana 2023. godine iz želje skupine zaljubljenika u izvorni bokeljski i dalmatinski melos da se gotovo zaboravljena tradicija klapskog i višeglasnog a cappella pjevanja oživi i približi suvremenoj publici.

Boku povezuju s Dalmacijom

Djelovanje nisu ograničili samo na koncerte i smotre. Poseban naglasak stavljaju na rad s djecom i mladima, edukaciju, radionice te poticanje stvaranja novih muških, ženskih i mješovitih klapa.

U samo nekoliko godina uspjeli su u Tivat dovesti niz značajnih imena klapske scene te dodatno povezati Boku s Dalmacijom i širim regionalnim prostorom.

Klapska pjesma pritom se ne predstavlja kao uspomena na neko prošlo vrijeme, nego kao živa kulturna baština koja još može okupljati izvođače i publiku različitih generacija.

Ove godine ta suradnja dobiva posebno značenje.

U Tivat stižu laureati jubilarnog Omiškog festivala

IV. Smotra klapa „Još se digod skupe naši“ održat će se u subotu, 5. rujna 2026. godine, na otočiću Gospe od Milosti.

Smotra se ove godine organizira u suradnji s Festivalom dalmatinskih klapa Omiš, jednim od najvažnijih središta klapske pjesme.

Iz Omiša su suradnju opisali kao novo poglavlje povezivanja klapske scene, a na Gospu od Milosti stižu upravo laureati jubilarnog 60. Festivala dalmatinskih klapa.

Publika će tako imati priliku čuti mušku klapu Kaše iz Dubrovnika, dobitnicu Zlatnog omiškog štita, mješovitu klapu Dežgracija iz Splita, također osvajača Zlatnog omiškog štita, te žensku klapu Merla iz Dugopolja, dobitnicu Zlatnog leuta i nagrade publike.

Uz njih će nastupiti domaća klapa Bellezza, dječje klape Fiori i Fiorellini iz Glazbene škole Tivat te gosti iz Vele Luke, klapa Ošjak.

Pjesma na otočiću pod zvijezdama

Mjesto održavanja cijeloj priči daje posebnu atmosferu. Smotra će se održati na malenom otočiću Gospe od Milosti u Tivatskom zaljevu, pa će se klapski glasovi ponovno širiti morem, u ambijentu koji teško može biti prikladniji za ovu vrstu glazbe.

Na simboličan način time se zatvara krug koji traje dulje od stoljeća – od Ludvika Kube, koji je hodao Bokom i zapisivao njezine pjesme kako ne bi nestale, do ljudi koji ih danas pokušavaju prenijeti novim generacijama.

Jer Boka nije samo prostor koji treba gledati.

Boku treba i čuti.

Besplatan prijevoz brodom

Program IV. Smotre klapa „Još se digod skupe naši“ počinje u 20 sati.

Za posjetitelje je organiziran i besplatan prijevoz brodom „Katica“ s gradske rive Pine u Tivtu u 19 sati, dok je povratak predviđen nakon završetka programa.

Tako će se 5. rujna, pod zvijezdama i iznad bokeljskog mora, ponovno – kako kaže i naziv smotre – „još se digod skupe naši“.