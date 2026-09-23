Dalmatino stiže na Hvar: Pod zvijezdama Starog Grada sprema se večer za pamćenje

Stari Grad na Hvaru ovog petka, 25. rujna, očekuje velika glazbena večer. U Ljetno kino stiže Dalmatino, jedan od najpopularnijih dalmatinskih sastava, koji će publici izvesti svoje dobro poznate hitove.

Koncert pod zvijezdama dodatno će začiniti domaće snage. Večer će otvoriti mladići iz grupe Full Moon, dok će za završnicu biti zaduženi Glavni.

Organizatori najavljuju odličnu atmosferu i večer ispunjenu pjesmama koje publika dobro poznaje.

Ulaznice su dostupne putem Adriaticketa, dok se fizičke ulaznice mogu kupiti u Hemingwayu u Starom Gradu, Alohi u Hvaru te Tricku u Jelsi.

Sve je, dakle, spremno za još jednu veliku glazbenu večer u Starom Gradu.