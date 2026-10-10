Dalmatinke sve rjeđe postaju majke? Brojke iz Splita i Dubrovnika otkrivaju nešto neočekivano

Demografska slika Dalmacije otkriva podatke koji zaslužuju posebnu pozornost. Prema rezultatima Popisa stanovništva 2021. godine, u četiri dalmatinske županije čak 96.319 žena starijih od 15 godina nikada nije rodilo nijedno živorođeno dijete. Među njima su, dakako, i djevojke koje su tek zakoračile u odraslu dob, no znatno zanimljiviji podaci odnose se na žene u četrdesetim godinama života.

Analiza podataka Državnog zavoda za statistiku, koju smo proveli za Splitsko-dalmatinsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku i Dubrovačko-neretvansku županiju, pokazuje da 16,7 posto žena u dobi od 40 do 44 godine nije rodilo nijedno dijete. Riječ je o ukupno 4356 žena od njih 26.038 u toj dobnoj skupini.

Međutim, razlike među dalmatinskim gradovima prilično su izražene. Dok u nekim sredinama udio žena bez djece prelazi petinu, u drugima je znatno manji.

U Dubrovniku više od petine žena nije rodilo

Među četiri najveća dalmatinska grada posebno se ističe Dubrovnik. Prema Popisu 2021., od ukupno 1481 žene u dobi od 40 do 44 godine, njih 322 nisu rodile nijedno dijete. To predstavlja 21,7 posto žena te dobne skupine.

U Splitu je situacija nešto drukčija, ali također zanimljiva. Od 5756 žena u dobi od 40 do 44 godine, njih 1107 nije rodilo, odnosno 19,2 posto.

Šibenik je u istoj dobnoj skupini imao 1427 žena, među kojima 262 nisu rodile, što predstavlja 18,4 posto. U Zadru je od 2752 žene njih 472 bilo bez živorođene djece, odnosno 17,2 posto.

Podaci tako pokazuju da među četiri najveća dalmatinska grada Dubrovnik ima najveći udio žena koje do promatrane dobi nisu rodile, dok Zadar ima najmanji.

U Solinu i Kaštelima drukčija slika

Posebno je zanimljiva usporedba Splita s obližnjim Solinom i Kaštelima.

U Solinu je među 933 žene u dobi od 40 do 44 godine njih 128 bilo bez živorođene djece, odnosno 13,7 posto. U Kaštelima je taj udio još manji. Od 1351 žene njih 172 nisu rodile, što predstavlja 12,7 posto.

Drugim riječima, udio žena koje nisu rodile u Splitu bio je za 6,5 postotnih bodova veći nego u Kaštelima.

Slične podatke bilježe i pojedini drugi dalmatinski gradovi. U Sinju je među 676 žena u dobi od 40 do 44 godine njih 98 bilo bez živorođene djece, odnosno 14,5 posto. U Makarskoj je taj udio također iznosio 14,5 posto, odnosno 73 žene od njih 505.

Razlike su zanimljive i otvaraju pitanje utjecaja životnih okolnosti, obiteljskih obrazaca i stambenih prilika na odluke o roditeljstvu. Međutim, sami statistički podaci ne mogu dokazati što je uzrok tih razlika.

Gotovo 5500 žena između 35. i 39. godine nije rodilo

Ako se promatra nešto mlađa dobna skupina, razlike su još izraženije.

U četiri dalmatinske županije 2021. godine živjele su ukupno 25.103 žene u dobi od 35 do 39 godina. Njih 5472 nisu rodile nijedno dijete, što predstavlja 21,8 posto.

U Splitu je taj udio iznosio 25,2 posto. Od 5329 žena u toj dobnoj skupini njih 1342 nisu rodile. U Dubrovniku je udio bio još veći, 27,4 posto, dok je u Zadru iznosio 23,1 posto, a u Šibeniku 23,7 posto.

Istodobno, u Kaštelima je bez živorođene djece bilo 18,8 posto žena između 35. i 39. godine, a u Solinu 17,9 posto.

Još veći udio žena bez djece bilježi se u dobi od 30 do 34 godine. U cijeloj Dalmaciji riječ je o 8488 žena, odnosno 36,6 posto te dobne skupine.

To ne znači da sve te žene neće postati majke. Naprotiv, podaci prikazuju stanje u određenom trenutku, a dio žena djecu može roditi kasnije.

Što pokazuju podaci za žene starije od 45 godina?

Zanimljivo je pogledati i skupinu žena u dobi od 45 do 49 godina, kada se približava kraj reproduktivnog razdoblja.

U četiri dalmatinske županije 2021. godine bilo je 25.875 žena te dobi, a njih 4112 nikada nije rodilo nijedno živorođeno dijete. Riječ je o udjelu od 15,9 posto.

U Splitu je taj udio iznosio 18,5 posto, u Dubrovniku 19,2 posto, u Šibeniku 17,4 posto, a u Zadru 16,5 posto.

U Kaštelima je iznosio 12,2 posto, a u Solinu 12,4 posto.

Podaci pokazuju da razlike između pojedinih dalmatinskih sredina postoje i među ženama koje su već u kasnijim reproduktivnim godinama.

Ipak, važno je naglasiti da žene u dobi od 45 do 49 godina još mogu roditi te da se na temelju jednog popisa ne može utvrditi konačan udio žena koje tijekom cijelog života neće imati djecu.

Dalmacija se suočava s ozbiljnim demografskim izazovima

Podaci o ženama koje nisu rodile posebno su zanimljivi u kontekstu negativnog prirodnog prirasta koji već godinama obilježava velik dio Hrvatske.

U četiri dalmatinske županije tijekom 2025. godine rođeno je ukupno 7089 djece, dok je umrlo 9612 stanovnika. To znači da je broj umrlih bio za 2523 veći od broja živorođenih.

Ipak, broj žena koje nisu rodile ne može se izravno povezivati s negativnim prirodnim prirastom. Na kretanje stanovništva utječu i dobna struktura, migracije, broj žena u reproduktivnoj dobi te broj djece koju pojedina žena rodi tijekom života.

Također, činjenica da žena nije rodila ne govori ništa o njezinim razlozima. Među njima mogu biti žene koje ne žele djecu, one koje roditeljstvo odgađaju, ali i žene koje su se suočile s neplodnošću, zdravstvenim teškoćama ili drugim životnim okolnostima.

Ono što službena statistika nedvojbeno pokazuje jest da među dalmatinskim gradovima postoje osjetne razlike u udjelu žena koje nisu rodile, čak i kada se uspoređuju iste dobne skupine.

Dok u Dubrovniku više od petine žena u ranim četrdesetima nije rodilo, u Kaštelima je taj udio približno jedna osmina. Upravo takve razlike otvaraju prostor za daljnja istraživanja demografskih promjena i životnih prilika na dalmatinskoj obali.