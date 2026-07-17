Dalmatinci su nekad hrlili na Zapad po njihovu robu, a sada gase 170 dućana: Što se događa s modnim divom?

Švedski modni lanac H&M prolazi kroz veliko preslagivanje poslovanja. Kompanija je najavila da tijekom 2026. godine planira zatvoriti oko 170 trgovina diljem svijeta, što je odmah potaknulo nagađanja o velikom padu brenda koji je nekoć bio gotovo sinonim za pristupačnu modu.

Starije generacije u Dalmaciji dobro se sjećaju vremena kada se zbog H&M-ove odjeće odlazilo u Graz, Trst ili druge europske gradove. Kada su njihove trgovine napokon stigle u Hrvatsku, otvaranja su privlačila velike gužve, a prepoznatljive crvene vrećice bile su čest prizor na ulicama.

Danas je situacija drukčija. Kupci sve više kupuju preko interneta, konkurencija je snažnija, a tradicionalne trgovine postale su skuplje za održavanje.

Gase 170 trgovina, ali istodobno otvaraju nove

Brojka o zatvaranju 170 trgovina jest točna, ali ne govori cijelu priču. H&M istodobno planira otvoriti oko 90 novih prodajnih mjesta, uglavnom na tržištima i lokacijama na kojima očekuje bolju prodaju.

To znači da bi kompanija do kraja godine trebala imati oko 80 trgovina manje nego sada. Ne radi se, dakle, o povlačenju iz maloprodaje, nego o gašenju slabije profitabilnih poslovnica i seljenju na atraktivnije lokacije.

H&M grupa i dalje ima više od 4000 trgovina diljem svijeta, a osim glavnog brenda u njezinu su vlasništvu i COS, Arket, Weekday te & Other Stories.

Kupci oprezniji, prodaja slabija od očekivanja

Problemi ipak postoje. H&M je u drugom tromjesečju ostvario operativnu dobit manju od one koju su očekivali analitičari, dok su prihodi pali za nešto više od tri posto.

Kompaniju posebno pogađa slabija potrošnja na velikim europskim tržištima. Građani zbog rasta životnih troškova opreznije troše na odjeću, a dio kupaca okrenuo se internetskim platformama koje nude još niže cijene i gotovo svakodnevno izbacuju nove kolekcije.

H&M je posljednjih mjeseci smanjivao količinu neprodane robe kako bi izbjegao velika sezonska sniženja. To je povećalo profitnu maržu, ali je u nekim trgovinama dovelo do novog problema – najtraženiji artikli nisu uvijek bili dostupni.

Nije propast, ali stari model više ne funkcionira

Tvrdnja da H&M „masovno zatvara trgovine” ima činjeničnu podlogu, no bilo bi pretjerano govoriti o potpunom slomu modnog diva. Kompanija i dalje posluje s dobiti, otvara nove lokacije i ulaže u internetsku prodaju, logistiku i obnovu trgovina.

Mnogo je preciznije reći da H&M pokušava pronaći svoje mjesto u vremenu u kojem kupci više ne čekaju nove kolekcije u trgovačkim centrima, nego ih jednim potezom prsta naručuju s mobitela.

Brend koji je nekoć mijenjao način na koji Europa kupuje odjeću sada mora mijenjati sam sebe kako ne bi postao žrtva revolucije koju je svojedobno pomogao pokrenuti.