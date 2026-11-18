Policijski službenici Policijske postaje Šibenik zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare kojom je oštećen 71-godišnji hrvatski državljanin.

Naime, u kolovozu ove godine 71-godišnjaka je kontaktirao navodni broker burzovne kuće te ga naveo da na temelju navodnog ulaganja na burzi od kolovoza do sredine studenoga 2026. godine uplati novčani iznos od oko 5.200 eura. Kada ga je navodni broker ponovno nazvao inzistirajući da uplati dodatnih 8.000 eura kako bi mu isplatio dobit od ulaganja u iznosu od 80.000 eura, shvatio je da je prevaren te slučaj prijavio policiji.

"Građane savjetujemo da budu posebno oprezni kada ih nepoznate osobe putem telefona, društvenih mreža, internetskih oglasa ili drugih komunikacijskih kanala kontaktiraju s ponudama za brzu i sigurnu zaradu ulaganjem.

Ne vjerujte obećanjima o velikoj zaradi bez rizika, ne uplaćujte novac na račune nepoznatih osoba i ne omogućavajte nepoznatim osobama udaljeni pristup svom računalu ili mobilnom uređaju.

Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti kome povjeravate svoj novac i je li društvo ili platforma ovlaštena za pružanje investicijskih usluga. Ako posumnjate da ste žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju i svoju banku", poručuju iz policije.

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