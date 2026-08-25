NIKAD NIJE KASNO Dalmatinac nakon 35 godina u sportu povukao je potez koji je iznenadio sve: "Ako ostanem, mentalno ću izgorjeti. Sada radim najbolji posao na svijetu"

Cijeli život vezan je uz sport, treninge i fitness, a trenerskim se poslom profesionalno bavi još od 2007. godine. Ipak, nakon gotovo dva desetljeća rada s ljudima i čak 35 godina vlastitog sportskog puta, Ante Barada iz Segeta odlučio je napraviti nešto što mnogi ne bi očekivali – ponovno postati početnik.

Zasićen smjerom u kojem se fitness industrija razvija, društvenim mrežama, influencerima i kulturom brzih rezultata, Barada je odlučio ući u potpuno novi svijet i okušati se kao barber. I to ne samo kao još jedan posao, nego s idejom stvaranja prostora stare škole – mjesta za šišanje i brijanje, ali i razgovor, druženje i odmak od svakodnevice.

U razgovoru za Dalmaciju Danas Ante Barada otkrio je zašto je odlučio izaći iz sigurnosti već izgrađenog posla, kako je izgledalo njegovo prvo šišanje, što su mu govorili najbliži i zašto smatra da čovjek ni s gotovo 40 godina ne smije imati strah od toga da ponovno postane učenik.

Ante, ajmo odmah u glavu – što ti se točno dogodilo da si nakon cijelog života u sportu i fitnessu jednog jutra praktički rekao: "Dosta, idem šišati ljude"? Je li stvarno "pukao film" ili se ta odluka dugo kuhala?

- Iskreno, došlo mi je do zasićenja što se tiče trenerskog posla, a to traje posljednjih nekoliko godina, praktički od razdoblja korone. U tom su periodu krenuli svakakvi likovi, fitness influenceri, gurui, life coachovi... koji su počeli snimati svoja videa i slično. U to se nikako ne mogu uklopiti. Danas na internetu možemo pronaći svega i svačega, a najmanje kvalitete. Što videi imaju više lajkova i pregleda, što više proizvoda 'treneri' promoviraju, ispadaju bolji i veći znalci. Ja nisam taj tip. Ne mogu izigravati klauna po društvenim mrežama kako bih privukao ljude da dođu trenirati kod mene. Fitness i sport gledam kao zdravlje i kao takve ih želim raditi. Na drugo ne pristajem. Svoje sportsko putovanje počeo sam prije 35 godina i još uvijek traje bez prestanka. Stara sam škola u kojoj se računaju broj treninga, broj ponavljanja, krv i znoj, a ne nekakvi peptidi, proizvodi za mršavljenje ili za ravan trbuh. Krv, znoj i slava!

Kad se cijeli život baviš nečim u čemu si već izgradio ime i rutinu, vjerojatno je najlakše ostati tu gdje jesi. Kako izgleda trenutak u kojem si sam sebi rekao da ćeš s gotovo 40 godina ponovno biti – početnik?

- Istina, ali generalno nisam tip koji želi biti u zoni komfora. Stalno tražim neki izazov. Da sada u rukama držim 50.000 eura i netko mi kaže da kupim automobil, ne bih otišao u salon i kupio nešto novo, nego bih uzeo nešto staro za što ne znaš hoće li sutra uopće upaliti. Jednostavno sam taj lik. Pa i sport kojim se bavim, MMA, takav je da si svugdje osim u zoni komfora. Ovaj posao kao 'core business' radim od 2007. godine i uvijek je isto. Uvijek dolaze isti ljudi, uvijek su iste teme, uvijek isti kampanjski vježbači. Kada dođe ljeto, sjete se da je sunce pa im se ne da trenirati. Kada dođe Božić, sjete se da se smrači u 16:30 pa im se opet ne da. Onda dođe svibanj i svi bi smršavjeli. Djeca dođu na borilački sport i nakon tri treninga žele biti Mirko Filipović, a to jednostavno ne ide tako. Počeo sam 'pucati po šavovima' jer nemam isti pogled na fitness i zdravlje kao većina ljudi oko mene. Posao mi je uhodan i, što se toga tiče, nemam razloga ići u nešto drugo i neizvjesno. Ali ako ostanem još neko vrijeme u njemu, mentalno ću izgorjeti, a kao takav ne mogu biti dobar trener ni rekreativcu, a kamoli natjecatelju.

Sjećaš li se prve osobe koju si u životu ošišao? Je li čovjek znao da je pokusni kunić i kakav je bio rezultat?

- Da, naravno! Bio je to moj otac. Ispalo je tako, barem meni, da sam odlučio neko vrijeme držati se podalje od škarica i mašinice. Nisam navikao da mi nešto ne ide iz prve pa sam bio malo razočaran. Ali kada sam se posložio u glavi i rekao sam sebi da je i šišanje stvar treninga, ponovno sam ih uzeo u ruke i krenuo ponavljati, ponavljati i ponavljati.

Što su ti rekli obitelj i prijatelji kad si im objavio da mijenjaš životni smjer? Je li bilo više "bravo, kralju" ili pogleda koji su govorili: "Ovaj je stvarno prolupao"?

- Bilo je dosta skeptičnosti kod većine. Možda su me dvije osobe podržale u prvom trenutku. To su osobe koje bi me podržale i da sada kažem kako idem pješice na Mjesec, tako da... Gledaj, kada imaš uhodan posao, napravio si neko ime, kroz godine si uložio ogroman novac u opremu... pa čemu sada ići u nešto novo i neizvjesno, gdje se tek trebaš izgraditi? Potpuno ih razumijem. No kako je vrijeme odmicalo, počeli su shvaćati da moja odluka ima smisla. Danas, kada me vide da na posao idem i vraćam se sretan, vide da su u početku pogriješili sa skepticizmom. Nedavno mi je jedna meni draga osoba poslala poruku i pitala gdje sam. Kažem joj da sam u dvorani i radim, a ona mi odgovori: 'S puno većim entuzijazmom javljaš se iz barberije.'

Postoji li nešto što si iz profesionalnog sporta i fitnessa potpuno neočekivano prenio u barberstvo? Disciplina, osjećaj za ljude, perfekcionizam… ili možda onu sportsku nervozu kad nešto nije napravljeno kako treba?

- Da, naravno. Sport me oblikovao kroz život i sve iz sporta mogu primijeniti na bilo koju stvar u životu. Drugačije ni ne znam. Ponavljam, sportom sam se počeo baviti prije 35 godina i fizički i psihički razvio sam se isključivo kroz sport. I danas ustajem i liježem u isto vrijeme, odrađujem dva treninga dnevno bez izlika. Za svaki rezultat potrebna je priprema, pa tako i za određene rezultate u barberstvu. Sve je stvar ponavljanja, vježbanja, učenja i posvećivanja cilju. Ne možeš očekivati da ćeš biti dobar u nečemu ako ne vježbaš, nebitno je radi li se o trčanju na 100 metara ili određenom tipu frizure.

Što je teže: Pripremiti čovjeka da promijeni svoje tijelo ili ga uvjeriti da će mu frizura koju si zamislio stvarno dobro stajati?

- Ovdje su ponovno problem društvene mreže, nebitno radi li se o izgledu tijela, frizuri ili bradi. Ljudi nešto vide i misle da je lako doći do toga kada je riječ o fitnessu ili da će njima jednako dobro stajati kada govorimo o frizuri ili bradi. Svatko od nas je individua i najčešće ne može imati isti krajnji rezultat kao osoba s društvenih mreža na koju želi sličiti. Kao prvo, dosta toga je retuširano i filtrirano i te fotografije često nemaju veze s realnim stanjem. Drugo, čak i ako je netko 'natural', nitko ne vidi sav trud uložen u tu formu – rano ustajanje i trčanje, odricanja, bezbrojne treninge... Ja godišnje pretrčim više od 2.000 kilometara. Svako jutro ustajem u zoru i treniram, pa ponovno treniram navečer. Pokušavam ljudima objasniti da nema prečaca, ali često to, nažalost, ne shvate. Što se tiče frizura, također im objasnim svoje viđenje. Nekada poslušaju, nekada ne, ali na kraju je odluka njihova i ja moram napraviti ono što traže. Jedino, ako je nešto stvarno loše, kažem im da radije odu nekome drugome jer im ja to ne želim napraviti. Ima dovoljno salona koji rade različite stilove tako da svatko može pronaći nešto za sebe.

Ljudi često godinama pričaju da bi promijenili posao, otvorili nešto svoje ili krenuli ispočetka, ali nikad ne naprave prvi korak. Što je kod tebe bilo jače od straha da bi cijela priča mogla propasti?

- Kod nas je najveći problem: 'Što će ljudi reći?' Ta je rečenica ubila snova i snova. Ja, srećom, nisam taj tip. Odlučim, analiziram i, ako postoji jedan posto šanse za uspjeh, idem potpuno u to. Barberija je nešto što pratim odavno i zaista to volim. Ali old school barberija, ne ovo što danas 80 posto salona naziva barberijom. Dakle, želim ugodan prostor s laganom glazbom u pozadini, u koji će svaki muškarac moći doći, sjesti, popiti piće, razgovarati o aktualnim temama, malo se opustiti i odmaknuti od svakodnevice. Čak se ne mora ni šišati ili brijati. Želim da to bude neka vrsta 'man cavea' u koji možeš doći bez opterećenja i provesti neko vrijeme. I prostor sam uredio u tom vintage stilu. Imamo šank i jedan dio koji nazivam dnevnim boravkom. Slobodno dođite i opustite se, ne morate se šišati.

Je li ti bilo teško progutati ego i nakon godina iskustva u jednom svijetu ponovno nekoga pitati: "Kako se ovo radi?" Koliko čovjeka promijeni kad u 40. godini ponovno postane učenik?

- Nemam problem s tim. Dapače, čovjek uči dok je živ i smatram da, što više želiš učiti, postaješ kvalitetniji čovjek. Učili smo puzati, hodati, trčati, pričati, pisati, računati... Zašto bi bio problem u 40. godini naučiti neku novu vještinu? Dapače, trebali bismo stalno učiti nešto novo. Kada je došla korona, dosta ljudi moralo je 'na silu' učiti nove stvari. Tada se morao zatomiti ego, stisnuti zube i krenuti. Zato, ne brinite. Ako nešto želite, krenite. Ne obazirite se na to što će ljudi reći. Bit će teško, ali svaka nova stvar je takva. Želiš naučiti svirati instrument? Promijeniti posao? Samo kreni. Ne moraš biti konobar, radnica na blagajni, vozač ili bilo što drugo cijeli život. Život je prekratak da bismo ga proveli na jednom mjestu samo zbog straha od onoga što će ljudi reći ili zbog viška ega.

Zamisli da ti danas na šišanje dođe Ante od prije deset godina. Što bi mu rekao dok sjedi u stolici – da nastavi putem kojim ide ili da malo ranije "pusti da mu pukne film"?

- Uh, posljednjih deset godina bio je jedan ludi rollercoaster, ali generalno ne bih ništa mijenjao. Volio bih samo da se neke stvari vezane uz zdravlje nisu dogodile, ali sve drugo ostavio bih više-manje isto jer sam upravo iz onoga što su bile pogreške jako puno naučio. One su najbolja škola. Naučio sam iz njih i znam da ih neću ponoviti. Zahvalan sam na masi ljudi koji su mi došli u život, a još zahvalniji na masi njih koji su iz njega nestali. Tako da, kada bi mi u stolicu sjeo Ante s 30 godina, rekao bih mu samo: 'Naprijed, zmaju! Ali pokušaj izbjeći taj udarac jer će ti slomiti rebra. Nemoj trčati tamo jer ćeš pasti i ozlijediti se...' I tako dalje.

Ako barber shop jednog dana postane veliki hit, hoćeš li za ovu odluku reći da je bila hrabrost, ludost ili najbolja kriza srednjih godina koju si mogao imati?

- Iskreno, reći ću da je to bio jedan tipični ja. Sa mnom nikada ne znaš na čemu si. Ustanem i radim po osjećaju. Problem je što i previše razmišljam, tako da barberija nije jedina ideja. Ima toga još dosta, samo će trebati malo vremena. Barberiju stvarno obožavam. Smatram da je to, barem za mene, najbolji posao na svijetu. Ljudi dođu, popričaš s njima, izjadaju se oni tebi, izjadaš se ti njima, komentirate aktualne teme, opuste se uz tretman vrućim ručnikom... Još kada prostor urediš kako treba – ma gdje ćeš bolje?