Dalmatinac kupovao auto preko društvenih mreža i ostao bez 5000 eura

Šibenska policija istražuje slučaj prijevare u kojem je 65-godišnji muškarac ostao bez 5000 eura nakon pokušaja kupnje automobila preko društvene mreže.

Prema informacijama policije, oštećeni je na društvenoj mreži pronašao oglas za prodaju osobnog automobila te je stupio u kontakt s osobom koja ga je objavila.

Nakon dogovora o kupnji uplatio je 5000 eura, no ubrzo je posumnjao da je prevaren jer mu se navodni prodavatelj nakon uplate više nije javljao.

Slučaj je prijavio policiji, koja provodi kriminalističko istraživanje i izvide radi utvrđivanja identiteta počinitelja.

Protiv zasad nepoznate osobe bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.

