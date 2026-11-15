Dalmaciju čeka golema investicija od 65 milijuna eura! Radovi se planiraju u tri mjesta, ali došlo je do novog obrata

Jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata na šibenskom području ulazi u novu fazu postupka javne nabave. Za projekt izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijske i vodovodne mreže na području Vodica, Tribunja i Srime predviđeno je više od 65 milijuna eura, no rok za dostavu ponuda zainteresiranih izvođača ponovno je produljen.

Prema službenoj obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije 12. studenoga, šibenski Vodovod i odvodnja izmijenio je rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave za drugu fazu aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima. Procijenjena vrijednost radova iznosi 65.384.156 eura bez PDV-a, a novi rok za dostavu ponuda određen je za 1. prosinca 2026. godine u 10 sati.

Čak 65 milijuna eura za Vodice, Tribunj i Srimu! Podržavate li ovu veliku investiciju u vodovod i kanalizaciju? Da, ovo je ključna investicija za razvoj ovog dijela Dalmacije Da, ali radovi se trebaju realizirati što prije Ne, postoje važniji projekti u koje treba ulagati Teško je vjerovati u realizaciju dok radovi ne počnu Glasaj

Veliki zahvati na kanalizaciji i vodovodu

Projekt obuhvaća dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje te rekonstrukciju vodoopskrbne mreže na području Vodica, Tribunja i Srime. Predviđeni zahvati uključuju građevinske radove na kanalizacijskim i vodovodnim cjevovodima, kao i radove povezane s crpnim stanicama za otpadne vode. Odabrani izvođač neće biti zadužen samo za građevinske radove. Njegove obveze uključivat će i izradu izvedbenih projekata, dokumentiranje izvedenog stanja te pripremu dokumentacije potrebne za dobivanje uporabnih dozvola. Predviđeno trajanje ugovora je 39 mjeseci, što dovoljno govori o opsegu i složenosti planiranog zahvata.

Rok ponovno pomaknut

Postupak javne nabave već je prolazio kroz izmjene, a najnovijom je ponovno promijenjen datum do kojeg zainteresirane građevinske tvrtke mogu predati ponude. Novi rok je 1. prosinca, kada je u 10 sati predviđeno i javno otvaranje ponuda u prostorijama Vodovoda i odvodnje u Šibeniku, na adresi Kralja Zvonimira 50.

Prema objavljenim podacima, cijena ponude donosi 90 posto bodova prilikom odabira izvođača, dok se preostalih 10 posto odnosi na ponuđeno trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka. Jamstveni rok može iznositi od 24 do 60 mjeseci.

Projekt se financira i europskim novcem

Riječ je o infrastrukturnom projektu pod nazivom "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima 2", koji se djelomično financira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Njegova realizacija trebala bi donijeti značajna poboljšanja sustava odvodnje i vodoopskrbe na području koje tijekom turističke sezone bilježi velik porast broja stanovnika i posjetitelja.

Važno je naglasiti kako iznos od 65,38 milijuna eura predstavlja procijenjenu vrijednost nabave radova, a ne konačno ugovorenu cijenu. Tek nakon završetka postupka javne nabave, odabira izvođača i sklapanja ugovora bit će jasnije kada bi građevinski strojevi mogli izaći na teren. Za stanovnike Vodica, Tribunja i Srime posebno će biti važno kako će se budući radovi organizirati te kakav će utjecaj imati na promet i svakodnevni život.