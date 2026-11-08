Dalmacijo, ko će nam sad pivat? Od splitskih plesnjaka do dana kad je i zora proplakala

Ne znam je li bila 1978. ili 1979. godina. Znam samo da je Split tada imao neki drukčiji miris, drukčiji zvuk i neku toplinu koju danas više ne možeš pronaći ni usred najtoplijeg srpanjskog dana.

Otac i majka odveli su me na Prokurative, na Splitski festival. Ne među publiku, jer za takvo što vjerojatno nije bilo ni novca ni potrebe. Odveli su me na prozor zgrade nekadašnjeg kina „Marjan“, odakle se pružao pogled na pozornicu. Otac je izvadio kariranu dekicu, pažljivo je prostro po kamenom podestu prozora i posjeo me na nju.

I tako sam, s visine jednog prozora, gledao svijet koji je bio mnogo veći od mene.

Nisam znao tko su organizatori, što je festivalski žiri ni kakva je razlika između prve nagrade publike i prve nagrade stručnog žirija. Nisam znao ni da će mi ta obična karirana dekica, razastrta na prozoru jedne splitske zgrade, ostati u sjećanju gotovo pola stoljeća.

Znao sam samo da svira glazba. Da je ljeto. Da me netko čuva. I da je Split najlipše misto na svitu.

U to vrijeme gradom su odzvanjali Oliver i Mišo Kovač

U to vrijeme gradom su odzvanjali Oliver i Mišo Kovač.

Njihove pjesme nisu bile samo pjesme. Bile su dio gradskog inventara, poput Marjana, Matejuške, Rive i onih starih škura iza kojih se u podne skrivalo od sunca.

Čule su se iz otvorenih prozora, iz automobila, iz konoba, s brodova, s tranzistora koje su ljudi nosili na kupanje. Nitko nije morao pitati tko pjeva. Znalo se.

Sjećam se i jednog plesnjaka na Zvončacu. Imao sam možda pet godina, a djevojka s kojom sam zaplesao bila je deset godina starija od mene. Što je, priznat ćete, prilično neobična razlika u godinama ako jedan od plesača još nije ni krenuo u školu.

Danas bi se netko možda zapitao što je jedna petnaestogodišnjakinja radila s petogodišnjim plesnim partnerom. A tada se nitko nije pitao ništa. Svirala je Mišina pjesma, ljudi su plesali, a ja sam, valjda, mislio da sam odrastao.

Možda sam se tada prvi put zaljubio u naš grad i Dalmaciju. A možda sam samo prvi put osjetio kako glazba može čovjeka odvesti negdje gdje još nije dorastao stići.

I onda su godine počele prolaziti

I onda su godine počele prolaziti.

Najprije polako, onako kako prolaze ljeta dok si dijete. A onda sve brže, toliko brzo da se čovjek jednoga jutra probudi i shvati da su mu uspomene postale starije od djece.

Otišao je Dino Dvornik. Onaj naš splitski nemir, ritam koji nije znao stajati na mjestu. Otišao je Arsen Dedić, čovjek koji je znao riječima izgovoriti ono što drugi nisu znali ni osjetiti. Otišli su Jasmin Stavros, Milo Hrnić i Vinko Coce. Redom koji nije važan, ali gubitkom koji je snažan.

A Oliver?

Činilo se tada da je s njim otišao i jedan dio mora. Da su valovi ostali isti, ali da više ne udaraju o obalu onako kako su nekada udarali. Da je Vela Luka postala malo dalja, a Split malo tiši.

I sad je otišao Mišo.

Onaj Mišo čiji glas nije trebalo pojačavati jer je i najtiša njegova pjesma dopirala do posljednjeg reda, posljednje kuće i posljednjeg čovjeka koji je ikada nekoga volio.

Proplakala je zora.

Ali ovaj put nije proplakala samo zora. Proplakao je i naš dan. I naša noć.

Jer kad odlaze takvi ljudi, ne odlaze samo pjevači. Odlazi vrijeme u kojem smo ih slušali. Odlazi mladost naših roditelja. Djedovi i bake. Stričevi. Ujaci. Prijatelji. Odlaze plesnjaci, ljetne večeri, otvoreni prozori, karirane dekice i sve one sitnice koje nismo smatrali važnima dok su se događale.

A upravo su one bile život.

Imam osjećaj da nam je sa svakim od tih odlazaka netko iščupao po komadić same srži našega bića. Ne zato što smo te ljude osobno poznavali, nego zato što su oni, a da toga možda nisu bili ni svjesni, poznavali nas. Jednostavne Dalmatince.

Znali su naše ljubavi, naše rastanke, naše mladenačke gluposti, naše prve poljupce i posljednje pozdrave. Znali su kakvi smo bili prije nego što smo postali ovo što smo danas.

I sada, kad pada kiša, čini mi se da više ne pada samo da natopi vinograde, igrališta i livade. Pada i zato da nas još malo potopi u uspomene. Da ispere sadašnjost i ostavi nas same s onim što je bilo.

Kao da se i nebo sjeća.

Istoga dana otišao je i jedan drugi Mišo

A istoga dana kada je otišao naš Mišo, otišao je i jedan drugi Mišo.

Mišo Hrnjak.

Svemirski basist Azre.

Čovjek čiji je bas bio jedan od temelja zvuka benda koji je obilježio jednu sasvim drukčiju, ali jednako nezaboravnu mladost. Azra nije bila samo glazbeni sastav. Bila je način razmišljanja, studentska soba, gimnazijska klupa, bunt protiv svega što se činilo lažnim, nametnutim i besmislenim.

Na njezinu čelu stajao je Johnny Štulić, pjesnik, filozof i buntovnik, čovjek koji je koncem 70-ih i početkom 80-ih od svakodnevnih ulica, tramvaja, ljubavi i društvenih proturječja stvarao stihove koje su generacije učile napamet. Koji je kontroverznost i navlačenje kritike uveo pod obavezan opis persone.

A iza njega, s bas-gitarom, stajao je veliki Mišo Hrnjak.

Bez velike potrebe da bude u prvom planu. Bez velikih riječi. Ali s onim zvukom bez kojega Azra ne bi bila Azra.

I tako su istoga dana otišla dvojica Miša.

Jedan koji je pjevao o ljubavi tako da ga razumije svatko, i drugi koji je svirao u bendu koji nas je učio da o svemu treba razmišljati, pa i o ljubavi.

Jedan s pozornica na kojima su se palile tisuće upaljača, drugi iz svijeta u kojem su se palile neke sasvim drukčije vatre.

Bio je to dan kada nije bilo lako čuti ime Mišo.

Osobito ako ga i sam nosiš.

Čovjek ne nestane kada prestane disati

Moje ime dolazi od Mije, odnosno Mihovila, imena koje se stoljećima nosilo u našim krajevima, još od vremena stare Poljičke Republike. Ime koje su nosili ljudi koji su obrađivali zemlju, branili svoje kuće, voljeli svoje obitelji i ostavljali potomcima ono što se ne može upisati u zemljišne knjige.

Uspomene.

Možda je upravo u tome tajna svih naših odlazaka. Čovjek ne nestane kada prestane disati. Nestane tek kada ga se više nitko ne sjeća.

A neke ljude jednostavno nije moguće zaboraviti.

Neće nestati Mišo Kovač dok god netko zapjeva „Proplakat će zora”. Neće nestati Oliver dok god netko na moru čuje „Galeba”. Neće nestati Coce dok god se na nekoj dalmatinskoj fešti zapjeva iz svega glasa. Ni Dino, ni Arsen, ni Milo, ni Jasmin. Ni onaj drugi Mišo, čiji će bas i dalje odzvanjati u pjesmama Azre. Ni mnogi drugi koji ne stanu u jednu običnu kolumnu.

Ostat će svi oni negdje među nama.

U pjesmama, u starim fotografijama, u glasovima naših bližnjih, u mirisu mora predvečer i u onom neobjašnjivom osjećaju koji nas obuzme kad slučajno čujemo pjesmu koju nismo čuli trideset godina.

A ja ću se sjećati jednog prozora na Prokurativama

A ja ću se, dok god budem mogao, sjećati jednog prozora na Prokurativama.

Oca koji je prostirao kariranu dekicu.

Majke koja se nekad brinula o tome hoću li pasti.

Splitskog festivala.