U srcu Gornjih Poljica, među kamenim kućama, suhozidima i prirodnim ljepotama podno Mosora, godinama nastaje jedna od najljepših dalmatinskih božićnih priča. Ono što je počelo kao obiteljski san danas je prepoznato daleko izvan granica Hrvatske, a malo dalmatinsko selo postalo je mjesto susreta desetaka tisuća ljudi.

Božićno selo obitelji Lučić u Gornjem Docu nedavno je Omišu donijelo titulu Europskog sela Božića 2027., a sada ima priliku ostvariti još jedan veliki međunarodni uspjeh, u izboru platforme European Best Destinations, koja ga je uvrstila među najljepše božićne iluminacije u Europi.

Darujmo svoj glas jednoj lijepoj dalmatinskoj priči

Glasovanje traje još samo do srijede, 25. studenoga, u 12 sati, pa je ovo posljednja prilika da svojim glasom podržimo projekt koji je izrastao iz ljubavi prema rodnom kraju, tradiciji, životinjama i Božiću.

Pozivamo sve čitatelje Dalmacije Danas da odvoje nekoliko trenutaka i podrže Božićno selo. Neka naš glas bude mali znak zahvalnosti ljudima koji su svojim trudom, kreativnošću i upornošću pokazali da se velike stvari mogu dogoditi i u najmanjim sredinama.

GLASAJTE ZA BOŽIĆNO SELO U GORNJEM DOCU OVDJE

U subotu počinje nova božićna čarolija

Božićno selo svoja će vrata svečano otvoriti u subotu, 28. studenoga 2026. godine, a organizatori su pripremili posebnu večer ispunjenu umjetnošću, tradicijom, emocijama i blagdanskim zajedništvom.

Ovogodišnje otvorenje imat će dodatnu simboliku jer će se održati u ozračju velikog europskog priznanja, čija je svečana dodjela najavljena za 3. prosinca u Barceloni.

Više od 25 umjetnika oživjet će priču o konju Pašku

Program otvorenja počinje u 17 sati predstavljanjem međunarodnog umjetničkog projekta ONE HORSE — MANY VISIONS.

Više od 25 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva predstavit će vlastitu viziju Paška, konja od kojeg je započela priča Božićnog sela. Bit će to poseban umjetnički hommage počecima projekta koji je tijekom godina prerastao u jednu od najprepoznatljivijih blagdanskih destinacija u Hrvatskoj.

Svečano paljenje lampica i žive jaslice

U 18:30 sati slijedi najiščekivaniji trenutak večeri – tradicionalno paljenje božićnih lampica koje će Gornji Dolac ponovno pretvoriti u raskošnu svjetlosnu bajku.

U programu će sudjelovati štićenici Centra „Juraj Bonači”, Bruno Rački i KUD Salona, dok će posebnu toplinu večeri dati žive jaslice u organizaciji udruge Down 21.

Organizatori žele da otvorenje bude večer koja slavi njihov kraj, ljude, ljubav i zajedništvo te pozivaju sve da im se pridruže i postanu dio ove posebne priče.

Malo selo s velikim srcem

Zaseok Nart, sa svega jedanaest stalnih stanovnika, zahvaljujući viziji i predanosti obitelji Lučić postao je prepoznatljiv na europskoj turističkoj karti. Prema podacima Turističke zajednice grada Omiša, tijekom adventskog razdoblja Božićno selo privuče oko 70.000 posjetitelja.

No njegova najveća vrijednost nije samo u raskošnoj rasvjeti, priznanjima ili broju posjetitelja. Ona je i u poruci da se ljubavlju prema vlastitom kraju, upornošću i zajedništvom može oživjeti selo i stvoriti nešto što će nadahnuti ljude iz cijeloga svijeta.

U subotu budimo dio te čarolije, a do srijede u podne pomozimo joj da zasja još snažnije na europskoj pozornici.

POKLONITE SVOJ GLAS BOŽIĆNOM SELU