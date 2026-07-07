Dalmacijacement dominirao u Osijeku: Gorša i Zeljković osvojili po dva zlata, solinski strijelci uzeli pregršt medalja

Strijelci Dalmacijacementa nastavili su nizati vrhunske rezultate. Na prvenstvu Hrvatske u malokalibarskom oružju, održanom u Osijeku, solinski klub ponovno je imao mnogo razloga za zadovoljstvo, a posebno su se istaknuli Petar Gorša i Marta Zeljković, koji su osvojili po dvije zlatne medalje.

Oboje su slavili u disciplinama puška trostav i ležeći, potvrdivši odličnu formu i status među najboljim hrvatskim strijelcima.

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Gorša postavio novi rekord u finalu trostava

Iako ima 38 godina, Petar Gorša ne pokazuje nikakve znakove usporavanja. U finalu trostava pogodio je 357,9 krugova i postavio novi rekord. Odličan nastup upisao je i u ležećem stavu, gdje je ostvario rezultat od 617,7 krugova. Tim rezultatima iza sebe je ostavio jaka imena hrvatskog streljaštva, među kojima su Miran Maričić, Josip Sikavica i Toma Tadić.

Sjajan nastup imala je i Marta Zeljković, koja je još jednom opravdala status najbolje hrvatske sportašice s puškom. Do zlata u trostavu došla je s 353,5 krugova, dok je u ležećem stavu bila najbolja s pogođenih 614,8 krugova.

Tu nije bio kraj uspjesima Dalmacijacementa. Toma Tadić osvojio je drugo mjesto među mlađim seniorima u trostavu, dok je Leona Bubić u istoj disciplini bila brončana među mlađim seniorkama. Do bronce s pištoljem stigao je Željko Posavec, a srebro je među mlađim seniorima osvojio Bruno Pervan. Srebrom se s pištoljem okitila i Matea Omazić, dok je Anna Ćukušić osvojila treće mjesto u seniorskoj konkurenciji te drugo mjesto među mlađim seniorkama.

Dalmacijacement najbolji i ekipno

Osim brojnih pojedinačnih medalja, strijelci Dalmacijacementa bili su najbolji i ekipno u svim navedenim disciplinama. Solinski klub tako se iz Osijeka vraća s punim koferom medalja i još jednom potvrdom da pripada samom vrhu hrvatskog streljaštva.