Dalmacija Ultra Trail ulazi u 11. izdanje: Očekuje se 600 trkača iz 20-ak zemalja

Dalmacija Ultra Trail ove godine ulazi u svoje 11. izdanje, a tijekom vikenda na pet utrka okupit će se oko 600 natjecatelja iz 20-ak zemalja svijeta. Trkače očekuju zahtjevne staze kroz neke od najatraktivnijih krajolika Dalmacije, od morske obale do planinskih vrhova. Posebnu pažnju privlači druga najduža utrka programa, duga 57 kilometara, koja će startati u subotu ujutro u 8 sati iz Makarske.

Trasa će natjecatelje najprije povesti kroz Osejavu i put prema Tučepima, nakon čega će preko Kotišine krenuti prema Biokovu. Nakon zahtjevnog planinskog dijela utrka se nastavlja prema Omišu, gdje će natjecatelje čekati cilj i završnica dugog dana provedenog na stazi. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta, planine i dobre atmosfere da tijekom utrke izađu na stazu te trkačima pruže podršku pljeskom, navijanjem i osmijehom. Svaka podrška na putu natjecateljima može mnogo značiti, osobito u trenucima kada kilometri postanu sve teži.

Poseban program i za najmlađe

Subota će biti rezervirana i za najmlađe sudionike. Na Gradskoj plaži u Omišu, s početkom u 12 sati, održat će se Kids Race, potpuno besplatna utrka za djecu. Za svakog malog sudionika osigurane su besplatna majica i medalja, a zadatak je jednostavan – napraviti jedan krug po plaži i pritom barem nakratko zamijeniti ekrane boravkom na otvorenom i sportom. Organizatori poručuju kako bi možda upravo taj jedan krug po plaži nekome od najmlađih mogao biti dovoljan da otkrije novu ljubav prema trčanju i aktivnom načinu života.

"Dođite, navijajte, povedite djecu i budite dio 11. izdanja Dalmacija Ultra Traila", poručuju organizatori.