Dalmacija u vrhu po ovisnicima o drogama, na sjeveru rekordna potrošnja tableta za živce

Jadranske županije imaju uvjerljivo najviše osoba koje se liječe o ovisnosti o drogama.

Otkrivaju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o stopi liječenih osoba na 100.000 stanovnika lani. Prema tim brojkama, uvjerljivo su najgore Šibensko-kninska (stopa od 498), Istarska (494) te Zadarska županija (492), javlja Danica.hr.

Uvjerljivo najmanje liječenih ovisnika je u Lici (15) i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (18). Kako je na sjeveru? U Zagorju je stopa 48, Koprivničko-križevačkoj 80, Varaždinskoj 162, a Međimurskoj županiji 201. Hrvatski je prosjek 228 na 100.000 stanovnika.

Zanimljivo je kako je situacija obrnuta kad je riječ o potrošnji lijekova za živce u protekloj godini: najveća je na sjeveru, a najmanja na jugu.

Prema podacima Agencije za lijekove RH, uvjerljivo najveću potrošnju imala je Vukovarsko-srijemska županija (oko 300 doza dnevno na 1000 stanovnika). Slijede Virovitica (266), Osječko-baranjska (263) te Koprivničko-križevačka županija (261).

Najmanje lijekova za živce trošili su lani u Istarskoj županiji (169 dnevnih doza na 1000 žitelja), Zagrebačkoj (178) te Splitsko-dalmatinskoj (185), otkrivaju novi podaci Agencije za lijekove RH, javlja Danica.hr.