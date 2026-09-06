Veliki požar u BiH: Vatra još nije pod kontrolom, stiže nova pomoć iz zraka

Veliki požar koji se već treći dan širi na području između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor-Rame i čiji su dim i miris paljevine tijekom noći stigli preko velikog dijela Dalmacije još nije stavljen pod kontrolu. Borba s vatrom nastavljena je i u nedjelju, a najnovije informacije govore da će se u gašenje na području Tomislavgrada uključiti i protupožarni zrakoplov Air Tractor.

Radio Tomislavgrad objavio je da će Air Tractor poletjeti prema požarištu, no veliki problem i dalje predstavlja jak vjetar koji značajno otežava djelovanje iz zraka.

Informaciju im je potvrdio Ivan Perić, pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu Općine Tomislavgrad.

„Air Tractor će poletjeti i uključiti se u gašenje požara na području Tomislavgrada. Međutim, jak vjetar ne ide u prilog djelovanju iz zraka, pa će njegovo gašenje u ovakvim uvjetima biti otežano“, objavio je Radio Tomislavgrad.

Istodobno se vodi velika borba i na zemlji. Teška mehanizacija intenzivno radi na izgradnji protupožarnih putova kojima se pokušava presjeći širenje vatre prema ugroženim područjima.

Situacija se tijekom noći dodatno zakomplicirala. Vjetar je promijenio smjer pa se požar proširio na nova područja prema Tomislavgradu. Duvanjsko polje prekriveno je dimom, dok se vatrena linija proteže preko velikog i teško pristupačnog područja, javlja Hercegovinainfo.

Na terenu su vatrogasci Profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislavgrad, DVD-a Šujica i DVD-a Ostrožac, Civilna zaštita, djelatnici Šumarije, dobrovoljci i mještani. Vatrogasci su za Slobodnu Dalmaciju jutros stanje opisali kao vrlo loše, ali su naveli da na tomislavgradskoj strani u tom trenutku stanovništvo i kuće nisu bili ugroženi.

Helikopter već djeluje, posebno strahuju od Vran-planine

U pomoć je tijekom jutra stigao i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema informacijama s terena, u akciju se uključio oko 8 sati, prije svega kako bi djelovao na teško dostupnim dijelovima požarišta do kojih zemaljske snage teško mogu doći.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost širenja vatre prema Vran-planini i tamošnjim velikim šumskim kompleksima. Ekipe zato i na tom pravcu rade na probijanju protupožarnih puteva, a ulazak vatre u gustu šumu znatno bi otežao intervenciju.

Požar je izbio u petak poslijepodne kod Zvirnjače na području Kupresa, a zbog snažnog vjetra proširio se prema Ljubuši, Tomislavgradu i području Prozor-Rame. Vatrogasci su još prvoga dana upozoravali da je teren izrazito težak za gašenje, a prioritet je bio zaustaviti vatru prije njezina daljnjeg spuštanja prema tomislavgradskom području.

Teška situacija zabilježena je i na području Prozor-Rame. Vatra se ondje širila Proslapskom planinom prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac, a uz vatrogasce i lokalno stanovništvo djelovali su i protupožarni zrakoplovi. Zbog razmjera požara zatražena je i međunarodna pomoć u gašenju iz zraka, javlja Ramski vjesnik.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, najveća potvrđena materijalna šteta zabilježena je na području Mrkodola, gdje su izgorjele četiri kuće.

Dim prešao granicu i prekrio Dalmaciju

Razmjere požara osjetili su u nedjelju ujutro i stanovnici s druge strane granice. Dim i intenzivan miris paljevine proširili su se od Imotske krajine prema obali i dalmatinskim otocima.

Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije potvrdio je da dim nije posljedica požara u neposrednoj blizini, nego velikog požara u Bosni i Hercegovini. Vatrogasci su tijekom jutra zaprimili velik broj poziva zabrinutih građana.