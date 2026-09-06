DALMACIJA U DIMU Stručnjak NZJZ-a: "Stariji, mala djeca i respiratorni bolesnici trebali bi se zaštititi!"

Nakon što su dim i miris paljevine zahvatili velik dio Dalmacije, Stožer Splitsko-dalmatinske županije u nedjelju je zatražio ispitivanje kakvoće zraka na području cijele županije. Zahtjev za mjerenje upućen je u 11.15 sati, a prve informacije pokazuju da su vrijednosti lebdećih čestica povišene i na kopnenom dijelu županije i na otocima.

Mr. sc. Nenad Periš iz Odjela za ispitivanje kakvoće zraka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split potvrdio je kako koncentracije lebdećih čestica trenutačno prelaze vrijednosti koje su uobičajene za ovo područje.

„Na području Splitsko-dalmatinske županije, uključujući i otoke, kvaliteta zraka po pitanju lebdećih čestica prelazi vrijednosti koje su uobičajene, i to višestruko“, naveo je Periš.

Prema njegovim riječima, povećane vrijednosti povezane su s događanjima u okolici županije.

Riječ je prvenstveno o česticama PM2,5 i PM10. Sitnije čestice mogu prodrijeti duboko u dišni sustav, sve do plućnih alveola, dok veće mogu nadražiti sluznicu grla, usta i očiju.

„Čestice PM2,5 te PM10 ulaze u plućna krila, s tim da sitnije čestice ulaze čak do alveola, a veće do sluznica grla, usta i očiju te mogu iritirati osobu koja je u kontaktu s njima“, pojasnio je Periš.

Prema skali Europske unije na koju se poziva stručnjak NZJZ-a, trenutačno izmjerene vrijednosti nalaze se na razinama od 2 do 3 te se smatraju povišenima.

Za većinu zdravih osoba takve vrijednosti, prema trenutačnoj procjeni, ne bi trebale predstavljati ozbiljniji problem.

Ipak, preporuka je znatno opreznija za osjetljive skupine stanovništva.

„Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali stariji, mala djeca, osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava te osobe s alergijskim problemima trebale bi se zaštititi na način da ne izlaze vani ili da, u slučaju izlaska, nose maske“, poručio je Periš.

Naglasio je kako se preporuka odnosi na cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, uključujući otoke.

Stanje se kontinuirano prati, a vrijednosti se mogu mijenjati ovisno o meteorološkim uvjetima i kretanju zračne mase.

Iz nadležnih službi poručuju da će javnost biti pravodobno obaviještena u slučaju značajnijih promjena kvalitete zraka.