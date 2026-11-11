Dalmacija tuguje: Preminuo je omiljeni vatrogasac, kolege mu uputile posljednji pozdrav

Tužna vijest pogodila je vatrogasnu zajednicu Trogira. Preminuo je Ante Bubli, dugogodišnji član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir, od kojeg su se njegovi kolege i prijatelji oprostili dirljivim riječima.

Iz DVD-a Trogir uputili su posljednji pozdrav čovjeku kojeg će pamtiti po hrabrosti, požrtvovnosti i nesebičnosti.

- Odlaze ljudi, ali iza njih ostaju uspomene koje ne blijede. Hvala ti za sve, dragi naš Ante - poručili su trogirski vatrogasci.

Posljednji pozdrav dragom kolegi i prijatelju

U emotivnoj oproštajnoj poruci istaknuli su njegov doprinos vatrogasnoj zajednici i gradu Trogiru.

- Hvala ti na svakom zajedničkom trenutku, nesebičnoj hrabrosti, požrtvovnosti i vjernosti kojima si zadužio naš Trogir i svoje vatrogasce. Tvoj plemeniti lik i nesebična djela zauvijek će ostati u našim srcima i povijesti našeg Društva.

Obitelji preminulog kolege uputili su iskrenu sućut.

- Počivao u miru Božjem. Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trogir. Vatru gasi, brata spasi!

Posljednji pozdrav Anti Bubliju, čiji će trag među trogirskim vatrogascima ostati trajno zapamćen.