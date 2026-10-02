Dalmacija tuguje, iznenada je preminuo omiljeni profesor Ivica Zdrilić

Nakon kratke i teške bolesti preminuo je prof. dr. sc. Ivica Zdrilić, dugogodišnji profesor Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, znanstvenik i gospodarstvenik. Imao je 53 godine.

Vijest o njegovoj smrti objavilo je Sveučilište u Zadru, koje se oprostilo od kolege čiji su rad obilježili akademska karijera, bogato iskustvo u gospodarstvu i predanost studentima. Generacije će ga, istaknuli su, pamtiti po pristupačnosti i spremnosti da svoje znanje prenosi drugima.

Zdrilić je rođen 14. listopada 1972. u Zadru. Nakon završetka zadarskog MIOC-a diplomirao je 1996. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Poslijediplomsko obrazovanje nastavio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2000. magistrirao, dok je doktorat stekao 2013. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U doktorskom radu istraživao je utjecaj modela poslovne izvrsnosti na konkurentsku prednost hrvatskih poduzeća.

Od bankarstva i turizma do sveučilišne predavaonice

Njegov profesionalni put spajao je akademski svijet s dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u gospodarstvu.

Početkom 2000-ih u Dalmatinskoj banci postao je direktor mreže banke, a poslije je obnašao niz vodećih funkcija. Bio je predsjednik Uprave Punta skale, član i predsjednik Uprave Coning turizma te predsjednik Uprave Adriatic Securityja.

Poslovno iskustvo prenosio je i studentima Sveučilišta u Zadru, gdje je godinama predavao na Odjelu za ekonomiju i mentorirao brojne završne i diplomske radove iz područja menadžmenta, organizacije, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja.

Njegov znanstveni interes obuhvaćao je održivi turizam, marketing, poslovnu izvrsnost, sportsko sponzorstvo, digitalnu transformaciju i nove gospodarske trendove. Istraživao je, među ostalim, održivi turizam na Pagu i sponzorstvo u hrvatskoj košarci, a posljednjih godina bavio se i esportom te razlikama među generacijama X, Y i Z.

Sudjelovao je i u europskim projektima, među kojima je EXCOVER, projekt vrijedan gotovo 2,5 milijuna eura u sklopu programa Interreg Italija – Hrvatska, usmjeren na razvoj turističkog potencijala manjih jadranskih gradova.

Za svoj doprinos Odjelu za ekonomiju Zdrilić je prošle godine, prilikom obilježavanja 20 godina Odjela, dobio nagradu za doprinos njegovu znanstvenom, nastavnom i stručnom razvoju.