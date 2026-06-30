DALMACIJA STOJI UZ LIVAJU Fotografija s Vučevićem probudila emocije, Poljud ne želi kraj ove priče

Mnogi daju podršku Marku Livaji. Provode se ankete među građanima Splita, a nogometna Dalmacija doista je šokirana vijestima s Hajdukovih priprema na Bledu. Fotografije i selfiji s Livajom zauzeli su društvene mreže i storije. Uz dalmatinske pisme u pozadini, navijači iskazuju potporu i identificiraju se s ovim velemajstorom nogometa.

Jasno je, na stadione se ide zbog poteza, a navijači jednostavno žele da Livajina priča i dalje traje na Poljudu.

Tako je fotografiju s Livajom objavio i Goran Vučević, donedavni sportski direktor, osvjedočeni i dokazani hajdukovac.

Objavu je dodatno obogatio pjesmom Tomislava Ivčića: "Tuđi čovik nikad neće znati, što to veže dalmatinske ljude..."

Marko i Gogi, dvije bijele desetke. Vučević više "fantazista", a Livaja više u špici napada.

Obojica onako splitski, da ne mogu biti splitskiji. Eee, da su mogli skupa zaigrati, gdje bi nam bio kraj...

Prije godinu dana, baš negdje u ovo vrijeme, predstavljalo se Vučevića kao novog sportskog direktora i sve je izgledalo nekako optimistično, nekako naše...

Prebrzo se mijenjaju stvari na Poljudu...