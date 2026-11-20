Zagrebačka Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog ove će nedjelje, 22. studenoga, ponovno postati središte dalmatinske pjesme. Na jubilarnom 40. koncertu „Pismo moja, hrli tamo – Zagrebu na dar” okupit će se više od 70 pjevačica i pjevača iz deset klapa, među kojima su i ovogodišnji laureati Festivala dalmatinskih klapa u Omišu. Uz vrhunski glazbeni program, koncert će imati i humanitarnu notu – prikupljat će se donacije za omiške vatrogasce.

Publiku očekuje večer posvećena bogatoj tradiciji klapskog pjevanja i glazbenoj ostavštini Ljube Stipišića Delmate, jednog od utemeljitelja Omiškog festivala, koji je svojim radom ostavio neizbrisiv trag u dalmatinskoj glazbenoj baštini.

Na pozornicu Lisinskog popet će se muške klape Bošket, Kaše, Krunik i Omiš, ženske klape Oželanda, Merla i Kapric, mješovite klape Dežgracija i Sfida te dječja klapa Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

„Publiku očekuje dalmatinski mikrosvijet”

Ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš, profesor Mijo Stanić, ističe kako je riječ o jednom od najznačajnijih klapskih događaja u Zagrebu.

„Iako je adresa zagrebačka, publiku očekuje dalmatinski mikrosvijet i najveća moguća koncentracija glazbene izvrsnosti. Stvarno se rijetko na jednom mjestu okupi toliko jakih imena a cappella klapske scene i ovo je zapravo najveći takav događaj u Zagrebu”, poručuje Stanić.

Na repertoaru će se naći djela i obrade Ljube Stipišića, klapski klasici drugih autora te izvorne pjesme koje su obilježile Festival dalmatinskih klapa u Omišu.

Omiški pobjednici donose najbolje od klapske pjesme

Među izvođačima posebno se ističe klapa Kaše, koja je na 60. Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojila Zlatni štit izvedbama pjesama „Kod ovako divne noći” i „Put Lepanta gredu brodi”. Potonja im je donijela i nagradu na Večeri novih skladbi.

Vicko Dragojević, bas i voditelj klape Kaše, poziva zagrebačku publiku da dođe doživjeti autentičnu dalmatinsku pjesmu.

„Dođite iz prve ruke poslušati dio tradicije, baštine i pjevanja koje je započelo nekad u davnini, a svakim nastupom klape dobiva novi život”, poručuje Dragojević.

Otkrio je i kako se članovi klape pripremaju za velike nastupe te postoji li trema prije izlaska na pozornicu.

„Zajednički zadatak svih je upravo – opuštanje. Za nervozu jednostavno nema mjesta. Nakon dugih mjeseci priprema i proba sve je već spremno, a nama preostaje jedino udahnuti, nasmiješiti se i početi pjevati. Čak i ako vidimo da je netko 'malo nervozniji', dobro provjerenom taktikom – smijehom – sve vraćamo na početak. I onda, kada krene prvi akord pjesme, brige postaju prošlost!”

Oželanda: „Točka na i ovogodišnje sezone”

Na pozornici će im se pridružiti i zagrebačka ženska klapa Oželanda, koja se ovog ljeta svojim interpretacijama popela na sam vrh ženskog klapskog pjevanja na Omiškom festivalu.

Za članice klape nastup u Lisinskom predstavlja poseban završetak uspješne godine.

„Raduje nas nastup u Lisinskom kao točka na i ovogodišnje sezone. Svugdje smo bile ove godine i bilo nam je prekrasno, a sad imamo priliku, u gradu u kojem živimo i djelujemo, na jednom mjestu okupiti naše prijatelje, vjernu publiku i klapske kolege”, istaknula je Karla Vidović, drugi alt klape Oželanda.

Koncert ima i humanitarnu notu: Prikupljaju se donacije za omiške vatrogasce

Ovogodišnji koncert neće biti samo proslava dalmatinske glazbene baštine, nego i prilika za iskazivanje solidarnosti.

Na ulazu u Veliku dvoranu Lisinskog bit će postavljena kutija za dobrovoljne donacije namijenjene omiškim vatrogascima. Posjetitelji će tako, uz uživanje u klapskoj pjesmi, moći podržati one koji svojim radom svakodnevno pridonose sigurnosti lokalne zajednice.

Kroz program će i ove godine voditi Edita Lučić Jelić.

Prema najavi organizatora, preostao je još manji broj ulaznica koje se mogu kupiti na blagajni Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili putem njezine službene mrežne stranice.

Tradicionalni koncert omiških laureata u Zagrebu organiziraju zagrebačka Gradska skupština, Grad Omiš i Festival dalmatinskih klapa Omiš.