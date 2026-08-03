Dalmacija se prži na gotovo 40 stupnjeva: U jednom gradu je pakleno vruće, evo današnjih temperatura

Dalmaciju je u ponedjeljak poslijepodne zahvatila velika vrućina, a temperature zraka na pojedinim su se mjernim postajama približile granici od 40 Celzijevih stupnjeva. Prema podacima mreže Pljusak.com, najviša dnevna temperatura izmjerena je na postaji Metković – Mobine, gdje je zabilježeno čak 39,8 stupnjeva. U trenutku očitanja, oko 16.40 sati, ondje je temperatura iznosila 35 stupnjeva.

Stari Grad među najtoplijima

Iznimno vruće bilo je i na Hvaru. Postaja Stari Grad 3 zabilježila je dnevni maksimum od 39,1 stupanj, dok je u poslijepodnevnim satima mjerila 38,3 stupnja, što je bila najviša aktualna temperatura među prikazanim postajama. Druga postaja u Starom Gradu dosegnula je 39 stupnjeva, uz trenutačnu temperaturu od 37,9 stupnjeva. U Zadvarju je dnevni maksimum iznosio 38,9 stupnjeva, u Oklaju 38,8, a u Han Obrovcu Sinjskom 38,3 stupnja. Milošići su dosegnuli 38,1, dok je na Čiovu izmjeren maksimum od 38 stupnjeva.

Više od 37 stupnjeva u brojnim mjestima

Temperature iznad 37 stupnjeva zabilježene su i na širem području Knina, Imotske krajine, doline Neretve i Dalmatinske zagore. Postaje u Muškovcima, Kninu, Glavini Donjoj i Staševici bilježile su dnevne maksimume od 37,9 stupnjeva, dok su u Vidu i na drugoj kninskoj postaji izmjerena 37,8 stupnjeva. Vrlo vruće bilo je i u Hrvacama, Sinju, Trilju, Muću, Drnišu, Šibeniku, Živogošću, Komiži i na Dugom otoku, gdje su se poslijepodnevne temperature uglavnom kretale između 33 i 36 stupnjeva.