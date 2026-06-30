Dalmacija se kuha: U nekim gradovima već je preko 30 stupnjeva, vrhunac vrućine tek slijedi

Dalmacija je i danas pod snažnim utjecajem vrućine, a temperature su već u jutarnjim satima prema mreži Pljusak.com u dijelu regije bile vrlo visoke. Među najtoplijim mjestima ističe se Dubrovnik, gdje je izmjereno oko 33 stupnja, dok je u Splitu bilo oko 30 stupnjeva. Vrlo toplo je i u Šibeniku, gdje je temperatura dosegnula oko 28 stupnjeva, a u Biogradu na Moru oko 27 stupnjeva.

Umjerenije, ali i dalje vruće

Nešto umjerenije temperature zabilježene su u dijelu srednje Dalmacije i na otocima. U Makarskoj i Sinju bilo je oko 26 stupnjeva, u Zadru i Komiži oko 25, dok je na Hvaru izmjereno oko 24 stupnja. Ipak, riječ je samo o trenutačno ugodnijim vrijednostima jer se tijekom dana i na tim područjima očekuje osjetan porast temperature.

Najsvježije je, prema dostupnim podacima, bilo u dijelovima dalmatinskog zaleđa. U Imotskom je izmjereno oko 23 stupnja, dok je Knin u jutarnjem terminu bio među najhladnijim promatranim mjestima s oko 20 stupnjeva. No, upravo se za Knin tijekom dana očekuje jedna od najviših temperatura, čak do 38 stupnjeva.

Dan donosi ekstremne vrijednosti

Iako su jutarnje temperature na pojedinim lokacijama još bile podnošljive, prognoze pokazuju da će vrhunac vrućine uslijediti tijekom dana. U Splitu, Šibeniku, Makarskoj, Sinju i Biogradu očekuju se vrijednosti oko 37 stupnjeva, dok bi Knin mogao dosegnuti i 38 stupnjeva. Dubrovnik bi mogao ići do 35, a Zadar i Hvar do oko 34 stupnja.

Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, uzimanje dovoljno tekućine i poseban oprez za starije osobe, djecu i kronične bolesnike.