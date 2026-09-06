DALMACIJA SE GUŠI U DIMU Splitska pulmologinja upozorava: “Djecu s astmom i bronhitisom ne izlažite zadimljenom zraku!”

Nakon što su dim i miris paljevine zahvatili velik dio Dalmacije, Stožer Splitsko-dalmatinske županije u nedjelju je zatražio ispitivanje kakvoće zraka na području cijele županije.

Prve informacije (u 11:15 sati) pokazale su da su vrijednosti lebdećih čestica povišene i na kopnenom dijelu županije i na otocima.

Mr. sc. Nenad Periš iz Odjela za ispitivanje kakvoće zraka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split potvrdio je kako koncentracije lebdećih čestica trenutačno prelaze vrijednosti koje su uobičajene za ovo područje.

Riječ je prvenstveno o česticama PM2,5 i PM10. Sitnije čestice mogu prodrijeti duboko u dišni sustav, sve do plućnih alveola, dok veće mogu nadražiti sluznicu grla, usta i očiju.

Posebna upozorenja za djecu s astmom i bronhitisom

Za roditelje djece s teškoćama u disanju, osobito onih koja boluju od bronhitisa i astme, od doc.dr.sc. Jasne Petrić Duvnjak, pedijatar pulmolog, iz Poliklinike Pediatri Split stigla je dodatna, jasna poruka.

„Dragi roditelji, jutros smo se u Splitu (a i šire) probudili u dimu.

Za sve naše male pacijente, a osobito one koji boluju od astme i bronhitisa, dim i onečišćen zrak mogu ozbiljno utjecati na zdravlje pluća djece“, istaknula je doc. dr. sc. Petrić Duvnjak.

Naglasila je kako malu djecu do dvije godine te djecu s osjetljivim dišnim putevima (astma, bronhitisi) ne treba izlagati zadimljenom zraku.

Što roditelji mogu učiniti

Ostanite u zatvorenom prostoru i zatvorite prozore.

Koristite uređaj za filtriranje zraka, ako ga imate.

Izbjegavajte pušenje, paljenje svijeća, pečenje i kuhanje te druge izvore dima u prostoru kako biste održali što bolju kvalitetu zraka u zatvorenom.

Ako morate izaći, koristite maske (najbolje KN95) ili prekrijte usta i nos tkaninom.

„Budimo strpljivi, proći će i ovo!“, poručila je dr. Petrić Duvnjak, dječji pulmolog.

Stanje kakvoće zraka se kontinuirano prati, a vrijednosti se mogu mijenjati ovisno o meteorološkim uvjetima i kretanju zračne mase. Iz nadležnih službi poručuju da će javnost biti pravodobno obaviještena u slučaju značajnijih promjena kvalitete zraka.