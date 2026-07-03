Dalmacija osvojila Slavoniju: Vrlički uštipci i crni rižot nestali u trenu na Đakovačkim vezovima

Splitsko-dalmatinska županija ove je godine županija partner velikih, jubilarnih 60. Đakovačkih vezova, jedne od najpoznatijih manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Objavio je to Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, koji je istaknuo veliko zadovoljstvo što Dalmacija sudjeluje u ovom važnom događaju u srcu Slavonije.

"Donijeli smo im pravi okus Dalmacije"

Đakovčani su tom prilikom imali priliku uživati u dalmatinskim specijalitetima. Posebnu pažnju privukli su poznati vrlički uštipci te sjajni crni rižot koji su pripremili prijatelji iz Kaštela. Sudeći prema reakcijama posjetitelja, dalmatinski okusi bili su pun pogodak jer se, kako je otkrio Boban, sve odmah pojelo.

"Veliko mi je zadovoljstvo što je naša Splitsko-dalmatinska županija ove godine županija partner velikih, jubilarnih 60. Đakovačkih vezova! Đakovčane smo u srcu Slavonije počastili našim poznatim vrličkim uštipcima i sjajnim crnim rižotom koji su pripremili naši prijatelji iz Kaštela, a sudeći po tome da se sve odmah pojelo – donijeli smo im pravi okus Dalmacije", poručio je župan Blaženko Boban.

Boban zahvalio domaćinima

Boban je zahvalio gradonačelniku Đakova Marinu Mandariću i svim Đakovčanima na, kako je istaknuo, predivnom domaćinstvu. Posebno je naglasio snažnu vezu Slavonije i Dalmacije, osobito Đakovštine s Cetinskom krajinom i Vrličkim krajem.

"Hvala gradonačelniku Marinu Mandariću i svim Đakovčanima na predivnom domaćinstvu. Veza između naših krajeva je neraskidiva, jer Đakovština čuva uspomene i korijene brojnih obitelji koje vuku podrijetlo iz Cetinske krajine i Vrličkog kraja", istaknuo je Boban.

"Đakovački vezovi postali su europski brend"

Župan Splitsko-dalmatinske županije naglasio je i da su Đakovački vezovi odavno prerasli granice Slavonije i Hrvatske. "Đakovački vezovi odavno su prerasli granice Slavonije i Hrvatske te postali prepoznatljiv europski brend na koji svi možemo biti ponosni. Hvala vam što s toliko ljubavi čuvate hrvatski identitet, tradiciju i naše narodne nošnje", poručio je Boban.

Večer uz Note Dalmacije, Klapu Partenca i Hrvatske ruže

Dalmatinski program u Đakovu nastavlja se i večeras. Posjetitelji će uživati uz Note Dalmacije i Klapu Partenca, a nakon njih nastupit će i Hrvatske ruže. Boban je najavio da je ove godine Splitsko-dalmatinska županija u Đakovo stigla s Vrličanima i Kaštelanima, ali i da se iduće godine očekuje još brojniji dolazak.

"Večeras uživamo uz Note Dalmacije i Klapu Partenca, nakon njih srce će nam razgaliti i Hrvatske ruže. Ove godine stigli smo s Vrličanima i Kaštelanima, a iduće godine obećavam da stižemo u još brojnijem sastavu i dodatno pojačani našim Imoćanima", zaključio je župan Blaženko Boban.