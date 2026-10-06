Dalmacija ne posustaje: 3,6 milijuna turista i gotovo 18 milijuna noćenja

Turistička sezona u Srednjoj Dalmaciji ni početkom listopada još nije završila, a najnoviji podaci potvrđuju nastavak pozitivnih rezultata. Prema podacima sustava eVisitor, Splitsko-dalmatinsku županiju u prvih devet mjeseci 2026. godine posjetilo je čak 3,6 milijuna gostiju, koji su ostvarili ukupno 17,8 milijuna noćenja u komercijalnom smještaju. Riječ je o rastu od jedan posto i u dolascima i u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Poljske, Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke i Velike Britanije.

Amerikanci sve važniji gosti

Posebno dobre rezultate Srednja Dalmacija bilježi na američkom tržištu. Tijekom ove godine regiju je posjetilo 231 tisuću turista iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su ostvarili 705 tisuća noćenja, čak devet posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

SAD je trenutačno šesto najveće emitivno tržište za Srednju Dalmaciju te najveće izvaneuropsko tržište. Američki gosti pritom spadaju među turiste s najvećom prosječnom potrošnjom, a sve češće u Hrvatsku dolaze i izvan glavnih ljetnih mjeseci. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije posljednjih je tjedana destinaciju predstavljala i na međunarodnim događanjima u New Yorku, Bruxellesu i Tokiju, kao i na britanskom tržištu. Cilj je, među ostalim, snažnije promovirati sadržaje koji nadilaze tradicionalni ljetni odmor uz more.

Fokus na predsezonu i posezonu

Gastronomija, kulturna i prirodna baština, aktivni odmor, nautika, otoci i Dalmatinska zagora sve su važniji dio turističke ponude kojom se Srednja Dalmacija nastoji predstaviti kao cjelogodišnja destinacija. Listopad pritom donosi niz događanja, od trail utrka i regata do gastronomskih manifestacija i koncerata. Među njima su Spartan Hvar, Dalmacija Ultra Trail, Šoltanski trail, BlitvaRUN te 82. Viška regata koja će se od 16. do 18. listopada jedriti između Splita i Visa. Direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović poručuje kako upravo razdoblje izvan glavne sezone pruža priliku da se gostima predstavi šira slika Srednje Dalmacije.

Naglasak je sve više na autentičnim iskustvima, lokalnoj gastronomiji, aktivnom odmoru i upoznavanju destinacije izvan tradicionalnih ljetnih gužvi.