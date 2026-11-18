Da se neki od najkvalitetnijih hrvatskih prehrambenih proizvoda stvaraju upravo u Dalmatinskoj zagori i na širem području Šibensko-kninske županije, potvrđuju novi rezultati domaćih i međunarodnih natjecanja. Dalmatinski proizvođači sireva, pršuta i vina ove su godine osvojili niz značajnih priznanja, a među njima se posebno izdvajaju šampionska titula ovčjeg sira s pašnjaka Svilaje, apsolutna pobjeda drniškog pršuta na međunarodnom sajmu u Istri te čak 33 medalje koje su vinari iz županije osvojili na dvama velikim svjetskim natjecanjima.

Povodom tih uspjeha šibensko-kninski župan Paško Rakić u ponedjeljak, 16. studenoga 2026. godine, organizirao je svečani prijam za nagrađene proizvođače u Posjetiteljskom centru „Kanal sv. Ante” u uvali Minerska. Događaj je okupio predstavnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sirana, pršutana i vinarija koje svojim proizvodima predstavljaju bogatstvo dalmatinske poljoprivredne i gastronomske baštine.

Ovčji sir sa Svilaje proglašen šampionom kvalitete

Jedan od najvećih uspjeha ostvario je OPG Franjić iz Gradca, na području Općine Ružić, čiji su vlasnici Marin i Jelena Franjić. Na 27. izložbi hrvatskih ovčjih i kozjih sireva u Novalji, održanoj krajem listopada, njihovi su proizvodi osvojili čak tri zlatne plakete. Zlatom su nagrađeni tvrdi ovčji sir, mladi kozji sir i dimljeni kozji sir, dok je tvrdi ovčji sir dobio i posebno priznanje te je proglašen šampionom kvalitete u kategoriji ovčjih sireva.

Uspjeh je još značajniji kada se uzme u obzir konkurencija. Na ovogodišnjoj izložbi sudjelovala su 24 proizvođača iz različitih dijelova Hrvatske, koji su prijavili ukupno 78 proizvoda. OPG Franjić, koji djeluje od 2009. godine, svoju proizvodnju temelji na tradiciji uzgoja stoke i prerade mlijeka, a posebno mjesto zauzima mlijeko ovaca koje pasu na prostranim pašnjacima Svilaje.

Svilaja, jedan od prepoznatljivih planinskih masiva Dalmatinske zagore, stoljećima je povezana sa stočarstvom. Upravo su prirodni pašnjaci, uzgoj životinja i iskustvo proizvođača dio lokalne tradicije koja se danas nastoji očuvati kroz obiteljska gospodarstva i proizvode više kvalitete. Šampionsko priznanje za ovčji sir tako nije samo uspjeh jedne obitelji, nego i dodatna promocija dalmatinskog planinskog područja te njegove poljoprivredne proizvodnje.

Priznanje je stiglo i u Nunić, na području Općine Kistanje, gdje djeluje Sirana Stone, u vlasništvu Danijele Blaić. Njezin tvrdi ovčji sir Šiat osvojio je Zlatnu plaketu, čime je dodatno potvrđena kvaliteta proizvoda koji nastaje na krškom području Bukovice, još jednom prostoru s dugom stočarskom tradicijom.

Drniški pršut osvojio apsolutnu pobjedu u Tinjanu

Velik uspjeh ostvarili su i proizvođači pršuta s drniškog područja. Na 18. Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu – ISAP 2026., održanom od 16. do 18. listopada, tvrtka Bel-Cro Trade iz Brištana Gornjih na Miljevcima osvojila je titulu apsolutnog šampiona sajma. Njezin drniški pršut dobio je 94,63 boda, što je bila najviša ocjena u konkurenciji četrdesetak proizvođača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Crne Gore.

Riječ je o posebno vrijednom priznanju i zato što je tvrtka, čiji je suvlasnik Drago Pletikosa, ujedno predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta, na sajmu sudjelovala prvi put. Osim ukupne pobjede osvojena je i šampionska titula u kategoriji drniškog i nedimljenog pršuta. Drniški pršut inače nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije, čime su njegova proizvodnja i povezanost s određenim područjem dodatno prepoznate i zaštićene.

No to nije bio jedini uspjeh drniških pršutara. Pršutana Nira iz Pakova Sela, u vlasništvu Nikole Rakića i prošlogodišnji šampion sajma, osvojila je zlatnu medalju u kategoriji dimljenog pršuta. Drniška tradicija iz Čavoglava osvojila je dvije zlatne medalje, u kategorijama drniškog i dalmatinskog pršuta, dok su zlata pripala i Pršutani Perajica te Pršutani Reljanović iz Otavica.

Ovakvi rezultati dodatno potvrđuju ugled drniškog područja u proizvodnji pršuta, jednog od najpoznatijih dalmatinskih prehrambenih proizvoda. Uspjeh je važan i za male proizvođače jer osvajanje priznanja na stručnim ocjenjivanjima povećava prepoznatljivost proizvoda i može pridonijeti njihovu boljem tržišnom položaju.

Dalmatinski vinari osvojili čak 33 međunarodne medalje

Posebno impresivni bili su rezultati vinara Šibensko-kninske županije, koji su na natjecanjima Decanter World Wine Awards 2026. i International Wine Challenge osvojili ukupno 33 medalje. Od toga je 26 medalja osvojeno na Decanteru, jednom od međunarodno najpoznatijih ocjenjivanja vina, dok je preostalih sedam medalja ostvareno na International Wine Challengeu.

Među najuspješnijima bila je obiteljska vinarija Ante Sladić Vino iz Plastova, koja je samo na ovogodišnjem Decanteru osvojila tri zlatne, četiri srebrne i tri brončane medalje. Zlatom su nagrađeni Lasina 2023., Opol Lasina 2025. i Babić 2022., dok su priznanja dobila i vina proizvedena od drugih sorti karakterističnih za skradinski kraj.

Posebnu pozornost privukao je uspjeh vina Opol Lasina 2025., za koje je vlasnik vinarije i enolog Ante Sladić istaknuo da je ostvarilo izniman međunarodni rezultat među rosé vinima. Nagrađena vina pritom pokazuju raznolikost sorti koje se uzgajaju u skradinskom kraju, uključujući debit, maraštinu, lasinu, babić, tribidrag i plavinu.

Uspjeh skradinskih vinara dodatno je zanimljiv jer dio tih sorti izvan Dalmacije nije toliko poznat široj javnosti. Upravo međunarodna priznanja mogu pomoći njihovoj promociji i predstavljanju dalmatinske vinogradarske baštine tržištima na kojima se hrvatska vina još uvijek bore za veću prepoznatljivost.

Od Promine do Jadrtovca: Nagrađeni vinari iz cijele županije

Zapažene rezultate ostvarili su i Ško vina iz Razvođa podno Promine, koja su na Decanteru osvojila zlatnu, dvije srebrne i brončanu medalju, a na International Wine Challengeu dodatne tri brončane medalje. Među nagrađenim proizvodima posebno se izdvaja Promina Debit 2025., osvajač zlatne medalje, što predstavlja značajno priznanje za vinogradarstvo prominskog kraja.

Velik uspjeh ostvarila su i vina Dalmatian EGO iz Jadrtovca, koja su na Decanteru osvojila tri zlatne i tri srebrne medalje. Zlatom su nagrađeni babić, maraština i pošip, a uspjeh je posebno važan u kontekstu promocije ekološkog uzgoja i lokalnih sorti. Priznanja je osvojila i Vinarija Testament iz Jadrtovca, uključujući srebrnu medalju za Prošek 2020. i brončanu za Organic Babić 2022.

Nagrađeni su i Vina Stegić iz Dazline, Vina Zatocon iz Zatona, kao i Vinarija Baraka sa Srime, koja je na International Wine Challengeu osvojila jednu srebrnu i tri brončane medalje. Riječ je o proizvođačima koji djeluju u različitim dijelovima županije, od zaleđa do obale, a zajednička im je usmjerenost prema proizvodnji kvalitetnih vina koja predstavljaju dalmatinsko vinogorje i njegove posebnosti.

Nagrade su priznanje proizvođačima, ali i poticaj razvoju Dalmatinske zagore

Na svečanom prijamu župan Paško Rakić čestitao je nagrađenim proizvođačima i istaknuo važnost njihove uloge u promociji lokalnog gospodarstva. Naglasio je da Županija nastavlja podupirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva i proizvođače kroz javne pozive, natječaje, razvojne programe i promocijske projekte, među kojima je i inicijativa „Ajmo Lokalno”.

Direktor Turističke zajednice Šibensko-kninske županije Nikola Baraka posebno je istaknuo povezanost tradicijske proizvodnje, znanja i suvremenih standarda kvalitete. Upravo takva kombinacija sve više dolazi do izražaja u razvoju gastronomske ponude, u kojoj autentični lokalni proizvodi mogu biti važan razlog dolaska posjetitelja i upoznavanja dalmatinskog zaleđa.

Za proizvođače koji rade u manjim sredinama nagrade imaju i dodatno značenje. One mogu pomoći u stvaranju novih poslovnih kontakata, povećanju prepoznatljivosti obiteljskih gospodarstava i jačanju interesa za proizvode koji nastaju izvan velikih proizvodnih sustava. Istodobno podsjećaju na važnost očuvanja poljoprivredne proizvodnje u područjima koja se suočavaju s demografskim i gospodarskim izazovima.

Od pašnjaka Svilaje i Bukovice, preko drniških pršutana do vinograda Plastova, Promine, Jadrtovca i Srime, ovogodišnji rezultati pokazuju koliko je raznolika i vrijedna gastronomska baština Dalmacije.

A iza svakog šampionskog sira, nagrađenog pršuta i medaljom ovjenčanog vina stoje ljudi čiji rad, znanje i predanost daju novu vrijednost proizvodima nastalim na dalmatinskoj zemlji.