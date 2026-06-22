Dalmacija "gori", pogledajte koliko je Splićanin izmjerio iznad automobila. Grmljavinski pljuskovi stigli iz Zagore

Kako je i najavljeno, današnji dan donosi visoke temperature zraka diljem zemlje, a na Jadranu one ponegdje prelaze vrlo vrućih 36 stupnjeva Celzijusovih. Prema podacima DHMZ-a, u 14 sati najtoplije je bilo Malom Lošinju s 36,4°C. Slijede Rab 35,9°C, Senj 35,6°C, Zadar - Zemunik 35,2°C, Split Marjan i Hvar 35,1°C itd.

Prema podacima Crometeo mreže postaja, još je malo toplije na područje od Vrgorca do Metkovića.

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No, ove vrijednosti nisu niti blizu apsolutnim rekordnima za lipanj. Apsolutni lipanjski temperaturni rekordi u Dalmaciji pokazuju koliko ekstremni mogu biti prvi ljetni toplinski valovi. Među promatranim gradovima najviša lipanjska temperatura izmjerena je u Kninu, čak 40,4°C 28. lipnja 2022., dok je vrlo blizu bio Metković s 39,8°C istoga dana. Slijede Split s 38,5°C izmjerenih 20. lipnja 2024., Ploče s 38,3°C, Makarska s 38,1°C, Hvar 38,0Šibenik s 37,6°C, te Dubrovnik 37,5°C. Najniži rekord među navedenima ima Zadar, gdje je lipanjski maksimum dosegnuo 35,1°C. Ovi podaci potvrđuju da kraj lipnja u Dalmaciji često donosi temperature koje se približavaju ili prelaze granicu od 40 stupnjeva, osobito u zaleđu i dolini Neretve.

Standardna temperatura zraka mjeri se termometrom koji se nalazi u meteorološkom zaklonu standardiziranog oblika i dimenzija, tako da se termo senzor uvijek zaklanja od sunca, ali zakon omogućuje strujanje zraka u svim i iz svih smjerova. Zaklon se nalazi iznad zemljane ili travnate površine, dva metra iznad tla, a u blizini ne smije biti metalnih, betonskih i sličnih površina koje mogu utjecati na temperaturu.

Zbog toga svaka temperatura koju očitate u automobilu, na prozoru i vratima nije ništa drugo nego temperatura vašeg automobila, prozora ili vrata, a nikako standardizirana temperatura zraka.

Naš suradnik Eddy Meštrović u današnjem vrućem danu izmjerio je temperaturu zraka u automobilu koji je stajao parkiran na suncu, temperaturu iznad lima te temperature livade do automobila. Nimalo iznenađujuće, najtoplije je bilo iznad crnih vanjskih površina automobila gdje je temperatura dosezala 76,6°C, a najsvježije je bilo iznad trave s 32°C.

Slično kao i jučer i danas je u popodnevnim satima došlo do mjestimice jačeg razvoja oblaka. Tako su iza 14 sat pljuskove i grmljavina zabilježeni u šibenskom zaleđu, osobito oko Skradina, zatim u okolici Biograda na moru, a bilo ih je na širem splitskom području, osobito oko Dugog Rata.

Sljedećih sati lokalnih pljuskova možete biti i drugdje.

U srijedu se očekuje pretežno sunčano i još malo toplije nego danas. Zapuhat će bura koja će jačati navečer kada lokalno može imati i jake udare. Bit će vruće i vrlo vruće, a bura će imati fenski učinak. Neugodno vruće bit će i u noći na srijedu.

Do kraja tjedna sunčano uz postupno slabljenje bure, a zadržat će se vruće iako neznatno manje u odnosu na utorak i srijedu.