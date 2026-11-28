Kako kulturnu baštinu približiti novim generacijama posjetitelja i istodobno potaknuti turiste da istražuju područja koja se nalaze izvan najpoznatijih turističkih središta? Odgovor na to pitanje pokušat će ponuditi međunarodni projekt AV CONNECT, koji povezuje kulturne ustanove i kreativne industrije Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore. Projekt je vrijedan 958.071 euro, uz 85-postotno sufinanciranje iz programa Interreg, a provodit će se do kraja kolovoza 2028. godine. Novi korak u njegovoj realizaciji napravio je Narodni muzej Zadar pokretanjem nabave usluga vanjskog stručnjaka za razvoj audiovizualnog i filmskog turizma, procijenjene vrijednosti 40.000 eura bez PDV-a.

Turisti će kulturnu baštinu doživljavati na drukčiji način

Jedan od glavnih ciljeva projekta jest povezivanje manje poznatih turističkih i kulturnih lokaliteta primjenom suvremenih audiovizualnih tehnologija. Umjesto oslanjanja isključivo na tradicionalne muzejske postave i razgledavanje povijesnih građevina, partneri će razvijati sadržaje koji posjetiteljima omogućuju drukčije iskustvo prostora. Među predviđenim aktivnostima nalaze se digitalne animacije, interaktivne priče te primjena tehnologija virtualne i proširene stvarnosti. Takvi sadržaji mogu biti posebno zanimljivi na lokalitetima čiji su izvorni izgled i povijesna funkcija današnjim posjetiteljima teško predočivi.

Zadar i Benkovac imat će važnu ulogu

Vodeći partner projekta je zadarska ustanova INOVAcija, dok su ostali partneri Narodni muzej Zadar, Muzej grada Zenice i Radio-televizija Budva. U Zadru je predviđeno uspostavljanje laboratorija za digitalnu animaciju, a projekt uključuje i razvoj sadržaja povezanih sa sedam lokacija na području Zadarske županije. Službeni opis projekta među planiranim ulaganjima navodi audiovizualnu opremu za crkvu svetog Dominika u Zadru i Zavičajni muzej Benkovac. Za benkovački muzej planira se i razvoj sadržaja koji će se moći doživjeti pomoću naočala za virtualnu stvarnost.

Srednjovjekovni život, rimski mozaici i digitalna rekonstrukcija starih gradova

Zanimljivi sadržaji predviđeni su i u susjednim državama, gdje će se digitalne tehnologije primjenjivati na različite segmente kulturne baštine. Muzej grada Zenice sudjelovat će u razvoju interaktivnih filmova o životu u srednjem vijeku, uz aktivnosti povezane s muzejima i utvrdama na području Bosne i Hercegovine. Crnogorski partner razvijat će digitalne prikaze rimskih mozaika u Petrovcu, samostana Stanjevići i povijesnih gradskih zidina Budve. Ideja je povezati sadržaje u zajedničku prekograničnu filmsku turističku rutu i digitalni katalog baštine koji će predstaviti različite povijesne slojeve prostora triju država.

Prilika za manje poznate dalmatinske destinacije

Dalmacija zbog svoje iznimno raznolike kulturne baštine, povijesnih gradova, otoka i krajolika ima velik potencijal za razvoj filmskog turizma i izvan najposjećenijih destinacija. Posebno su zanimljiva područja zaleđa, gdje se nalaze brojne utvrde, arheološki lokaliteti i povijesne cjeline koje ne ostvaruju turističku posjećenost razmjernu njihovoj vrijednosti. Projekt AV CONNECT mogao bi pokazati kako se takvi lokaliteti mogu predstaviti široj publici bez potrebe za pretvaranjem svakog od njih u odredište masovnog turizma. Njegova će uspješnost uvelike ovisiti o kvaliteti sadržaja, povezivanju lokalnih zajednica i mogućnosti da razvijeni turistički proizvodi nastave živjeti i nakon završetka europskog financiranja.