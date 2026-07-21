Dalmacija Danas prvi put među deset najčitanijih hrvatskih portala!

Portal Dalmacija Danas jučer je zabilježio jedan od najboljih rezultata posjećenosti u svojoj povijesti. Prema podacima Ipsosa i Dotmetricsa, sustava koji svakodnevno prati posjećenost hrvatskih internetskih portala, Dalmacija Danas prvi se put našla u dnevnom TOP-u 10 najčitanijih portala u Hrvatskoj.

Tijekom dana portal je zabilježio nešto manje od četvrt milijuna pojedinačnih korisnika, čime je prema dnevnoj posjećenosti nadmašio brojne nacionalne medije.

Rezultat je posebno značajan jer je ostvaren na portalu koji je sadržajno ponajprije usmjeren na Split, Dalmaciju i teme važne ljudima koji u ovom dijelu Hrvatske žive ili su s njim povezani.

Ulazak među deset najčitanijih hrvatskih portala potvrda je kontinuiranog rasta, ali i povjerenja koje čitatelji svakodnevno iskazuju našem radu.

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