Dallisson de Almeida novi je igrač Hajduka!

HNK Hajduk i Real Oviedo postigli su dogovor o posudbi s opcijom otkupa ugovora 26-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Dallissona de Almeide Leitea koji će do kraja sljedeće sezone igrati za Bijele. Dallison se već priključio pripremama u Sloveniji, a odabrao je nositi dres s brojem 9.

Rođen je 6. travnja 2000.godine u Maceiou u Brazilu no još kao dječak s obitelji je preselio u španjolsku pokrajinu Kantabriju gdje je napravio i prve nogometne korake. S 15 godina prelazi u akademiju Real Valladolida gdje je upisao i seniorski derbi za drugu momčad. Proteklih godina igrao je za Escobedo, Atletico Tordesillas, Racing B i Pontevedru. U prošloj sezoni nastupao je za u drugoj španjolskoj ligi na posudbi u Cordobi s učinkom od dva pogotka i dvije asistencije u 29 odigranih utakmica.

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"Sretni smo što možemo izraziti dobrodošlicu Dallisonu. Riječ je o dinamičnom igraču, raznovrsnom ofenzivcu koji nam donosi kreativnost, intenzitet i taktičku fleksibilnost. Može igrati kao ofenzivni vezni igrač, ali i kao lijevo krilo. Uvjeren sam da će njegova agilnost, brzina i tehnička kvaliteta donijeti novu dimenziju našem napadačkom repertoaru. Igrač je koji mnogo radi za momčad, sposoban je vršiti snažan pritisak na suparničku obranu i stalno pokušava otvoriti nove prostore na terenu. To je upravo ono što nam treba za nogomet koji želimo prezentirati. Vjerujem da ima kvalitete za napraviti snažan pozitivan učinak na našu igru i čekamo vidjeti njegove predstave zajedno s ostatkom momčadi", ovako je novog igrača Bijelih opisao sportski direktor Robert Graf.

"Rođen sam u Brazilu, a s sedam godina odselio sam se u Španjolsku te se osjećam Brazilcem i Španjolcem. Moj stil igranja odražava jednu i drugu nogometnu kulturu. Sretan sam što sam došao Hajduk, mnogo sam se posljednjih dana informirao, svjestan sam da je ovo veliki Klub s velikim očekivanjima i nadam se da ću dati svoj doprinos našim ambicijama", prve su riječi Dallisona nakon potpisa za Bijele.