Dalisson otkrio tko mu je uzor i je li ovo njegov najbolji dio karijere

Nogometaši Hajduka večeras su s početkom od 20 sati igrali protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli minimalnom pobjedom od 1:0 odnosno golom Dalissona iz 22. minute.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao strijelac jedinog pogotka Dalisson De Almeida.

Kako ste vidjeli današnju utakmicu?

Mislim da smo dobro igrali, ali i da smo imali i puno grešaka, no pobijedili smo.

Kako se osjećate u Hajduku?

Jako dobro, volim grad, volim ekipu, osjećam se jako dobro, igramo jako dobro.

Koja Vam je najbolja pozicija?

Mislim da je to desetka jer tu imam mnogo asistencija i golova, a to je najbitnije.

Tko Vam je idol?

Ronaldhino.

Iduća je utakmica derbi...

Da, moramo dati sve od sebe.

Kako biste opisali ligu u kojoj se igrali prije i sada?

Jako su slične, teško je.

Je li Vam lakše igrati ovdje ili tamo?

Mislim da sam u dobrom momentu.

Je li ovo Vaš najbolji dio karijere?

Mislim da je.