Dalisson otkrio tko mu je uzor i je li ovo njegov najbolji dio karijere

Nogometaši Hajduka večeras su s početkom od 20 sati igrali protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli minimalnom pobjedom od 1:0 odnosno golom Dalissona iz 22. minute.
Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao strijelac jedinog pogotka Dalisson De Almeida.
Kako ste vidjeli današnju utakmicu?
Mislim da smo dobro igrali, ali i da smo imali i puno grešaka, no pobijedili smo.
Kako se osjećate u Hajduku?
Jako dobro, volim grad, volim ekipu, osjećam se jako dobro, igramo jako dobro.
Koja Vam je najbolja pozicija?
Mislim da je to desetka jer tu imam mnogo asistencija i golova, a to je najbitnije.
Tko Vam je idol?
Ronaldhino.
Iduća je utakmica derbi...
Da, moramo dati sve od sebe.
Kako biste opisali ligu u kojoj se igrali prije i sada?
Jako su slične, teško je.
Je li Vam lakše igrati ovdje ili tamo?
Mislim da sam u dobrom momentu.
Je li ovo Vaš najbolji dio karijere?
Mislim da je.