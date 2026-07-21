Dalija Orešković žestoko napala Plenkovića: "HOS-ovci kradu identitet države, a vlast im to dopušta"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je na Facebooku kritizirala premijera Andreja Plenkovića i njegovu Vladu, ustvrdivši da je "cijena Plenkovićeve vlasti pravno, institucionalno i moralno urušena država".

U objavi je poručila kako za smjenu, kako navodi, "koruptivnog i klero-ustaškog režima" nije presudno tko predvodi oporbu, već da građani na izborima obrane "ustavni i civilizacijski minimum na kojem je država stvarana".

Posebno se osvrnula na HOS i nedavne događaje oko vraćanja uklonjenih murala, tvrdeći da se pripadnici HOS-a izdvajaju od ostatka braniteljske populacije te da se, prema njezinim riječima, "i danas bore za ustaške insignije u javnom prostoru". U objavi navodi kako je HOS tijekom Domovinskog rata imao oko 3.000 pripadnika te optužuje njihove današnje predstavnike da prisvajaju zasluge svih hrvatskih branitelja.

Orešković smatra da aktualna vlast tolerira, pa i potiče takvo djelovanje iz političkog interesa. U objavi je ustvrdila da je jačanje utjecaja HOS-a i korištenje ustaških obilježja poslužilo kao "kamuflaža za svu drugu krađu", pri čemu spominje, među ostalim, "krađu resursa, proračuna, institucija i vlasti".

Na kraju je ocijenila da je "Plenkovićeva Hrvatska negacija Hrvatske utisnute u Ustav", upozorivši da se, kako tvrdi, neustavni pozdrav "Za dom spremni" u praksi tretira različito, ovisno o političkim okolnostima. Zaključila je kako smatra da je aktualni premijer "gori od bilo koje druge stvarne alternative koja se pojavi na izborima".