Dalija Orešković: Provjerava li SOA ono što se među građanima šuška, tko zapravo stoji iza uvoza otrovnog ilegalnog smeća?

Zastupnica Dalija Orešković oglasila se o slučaju opasnog otpada u Gospiću, poručivši kako je potrebno utvrditi na koji je način otpad koji se, prema riječima ministrice, ne može zbrinuti u europskim postrojenjima uopće završio u Hrvatskoj.

Orešković je na Facebooku objavila fotografije otpada te upozorila na uvjete u kojima se, kako tvrdi, otpad godinama nalazi.

„Otpad na slici kojeg prema riječima HDZ-ove ministrice ne želi primiti niti jedno od šezdesetak odlagališta i spalionica u Europi, jer je pun otrova i supstanci teškog zagađenja, stoji ovako u poderanim vrećama na suncu, vjetru, snijegu i kiši. Godinama“, napisala je Orešković.

Posebno je upozorila na moguće posljedice za stanovnike Gospića i okolnih područja. Tvrdi kako postoji opravdana zabrinutost zbog mogućeg utjecaja otpada na zrak, vodu i poljoprivredne proizvode.

Orešković pritom ističe kako, prema njezinim tvrdnjama, problem nije ograničen samo na lokaciju Silos i količinu od oko 37.000 tona otpada. Navodi da se isti ili sličan otpad nalazi i na drugim lokacijama, među kojima spominje gradsko odlagalište Rakitovac.

U objavi je otvorila i pitanje nadzora nad uvozom otpada u Hrvatsku. Pita kako su granične i carinske službe nadzirale promet tisuća kamiona te jesu li dovoljno provjeravane tvrtke koje uvoze medicinski, industrijski i drugi otpad.

Posebno pitanje uputila je Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA).

„Provjerava li SOA ono što se među građanima šuška, tko zapravo stoji iza uvoza otrovnog ilegalnog smeća?“, zapitala je Orešković.

Na kraju objave odgovornost je izravno povezala s Vladom i premijerom Andrejem Plenkovićem.

„Ima li i nadalje onih koji misle da Plenković za ekocid, ne samo Gospića već čitave Hrvatske nije glavni krivac?“, zaključila je Orešković.