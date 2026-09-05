Dalija Orešković nakon prosvjeda: „Bili smo jedni uz druge. Jer nitko nije ni mali, ni bez glasa, ni bez moći“

Orešković se u objavi na Facebooku osvrnula na 5. rujna i poruke koje su poslane s prosvjeda.

„Na pitanje gdje si bio 5. rujna 2026.g., odgovor glasi - bili smo jedni uz druge“, napisala je Orešković.

Istaknula je kako, prema njezinu mišljenju, nakon današnjeg okupljanja HDZ-ova vlast više neće moći „gaziti nikoga“, pritom navodeći Gospićane, Maju Đerek te druge poznate i nepoznate građane.

„Jer nitko nije ni mali, ni bez glasa, ni bez moći, kada se pokrenemo!“, poručila je.

Na kraju objave citirala je Marka Vučetića i njegovu poruku o Vladi:

„Zbog krajnje nepolitičnih razloga ova Vlada mora pasti!“

Objava Dalije Orešković uslijedila je nakon današnjeg okupljanja u Zagrebu, na kojem su građani prosvjedom poslali poruke vezane uz slučaj Gospića, zaštitu okoliša i odgovornost vlasti.