Dalija Orešković: Antifašizam nas ne dijeli, on nas odvaja samo od fašista i ustaša

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se povodom Dana antifašističke borbe porukom u kojoj je istaknula da antifašizam nije ideološka podjela, već jedna od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva.
U objavi na društvenim mrežama naglasila je kako antifašizam ne može biti pojam koji razdvaja građane, već vrijednost koja povezuje ljude različitih političkih uvjerenja.
„Antifašizam nas dijeli samo od fašista i ustaša“, poručila je Orešković, dodajući kako su antifašizam i domoljublje vrijednosti koje se međusobno nadopunjuju, a ne suprotstavljaju.
Prema njezinim riječima, hrvatski antifašisti u Drugom svjetskom ratu i hrvatski branitelji u Domovinskom ratu borili su se na istoj strani – za slobodu, demokraciju i pravo Hrvatske na samostalnost.
Orešković smatra da je antifašistička borba postavila temelje moderne hrvatske državnosti, dok je Domovinski rat obranio pravo Hrvatske da bude samostalna, demokratska i slobodna država.
Upozorila je i na važnost očuvanja povijesne svijesti u vremenu rastućih podjela, netrpeljivosti i neizvjesnosti u svijetu. Istaknula je kako antifašizam predstavlja univerzalne vrijednosti slobode, dostojanstva, jednakosti i demokracije te da je dužnost sadašnjih generacija čuvati sjećanje na povijesne događaje koji su obilježili sudbinu čovječanstva.
Na kraju je građanima čestitala Dan antifašističke borbe pozvavši ih da ga obilježe s ponosom.
„Antifašizam živi dok živi slobodna i demokratska Hrvatska“, zaključila je.