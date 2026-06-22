Dalija Orešković: Antifašizam nas ne dijeli, on nas odvaja samo od fašista i ustaša

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se povodom Dana antifašističke borbe porukom u kojoj je istaknula da antifašizam nije ideološka podjela, već jedna od temeljnih vrijednosti hrvatskog društva.

U objavi na društvenim mrežama naglasila je kako antifašizam ne može biti pojam koji razdvaja građane, već vrijednost koja povezuje ljude različitih političkih uvjerenja.

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„Antifašizam nas dijeli samo od fašista i ustaša“, poručila je Orešković, dodajući kako su antifašizam i domoljublje vrijednosti koje se međusobno nadopunjuju, a ne suprotstavljaju.

Prema njezinim riječima, hrvatski antifašisti u Drugom svjetskom ratu i hrvatski branitelji u Domovinskom ratu borili su se na istoj strani – za slobodu, demokraciju i pravo Hrvatske na samostalnost.

Orešković smatra da je antifašistička borba postavila temelje moderne hrvatske državnosti, dok je Domovinski rat obranio pravo Hrvatske da bude samostalna, demokratska i slobodna država.

Upozorila je i na važnost očuvanja povijesne svijesti u vremenu rastućih podjela, netrpeljivosti i neizvjesnosti u svijetu. Istaknula je kako antifašizam predstavlja univerzalne vrijednosti slobode, dostojanstva, jednakosti i demokracije te da je dužnost sadašnjih generacija čuvati sjećanje na povijesne događaje koji su obilježili sudbinu čovječanstva.

Na kraju je građanima čestitala Dan antifašističke borbe pozvavši ih da ga obilježe s ponosom.

„Antifašizam živi dok živi slobodna i demokratska Hrvatska“, zaključila je.