DALIĆ UOČI PORTUGALA: "Vjerujem u nas"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Prva utakmica u nokaut-fazi turnira donosi plasman među 16 najboljih, a pobjednik će ovog susreta igrati protiv Španjolske koja je porazila Austriju.

Uoči početka utakmice, izbornik reprezentacije Zlatko Dalić odgovarao je na pitanja novinara.

Ostao je isti sastav, no protivnik je teži?

- Morat ćemo biti znatno agresivniji, do granice kartona i ne gubiti raspored. Bit će važan i posjed, za koji neće biti dobro ne budemo li ga imali. Sigurno je da ćemo se patiti, vani je vruće, teško je vrijeme, trebat će puno karaktera i discipline.

Kakav se govor za danas pripremili? Kako ćete motivirati igrače?

- Idemo napraviti ono što je maksimalno moguće s naše strane. Prošli smo prvi cilj, ali želimo više. Moramo dati svoj maksimum, znamo da smo ovdje došli boriti se i ostati što dulje. Dat ćemo sve od sebe da sve bude kako treba. Vjerujem u nas, u vjeru i navijače koji će biti uz nas.

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