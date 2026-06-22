Dalić uoči Paname: "Moramo biti bolji nego protiv Engleske, a Vušković je budućnost Hrvatske"

Na konferenciji za medije uoči utakmice Panama - Hrvatska svoja razmišljanja s javnosti i navijačima podijelili su izbornik Zlatko Dalić i veznjak Mateo Kovačić. Bilo je to zanimljivo druženje s novinarima u sklopu kojeg je Dalić osim o samoj utakmici i Panamcima komentirao i neke druge teme na ovom Svjetskom prvenstvu, piše gol.hr.

Prvo pitanje bilo je za Kovačića. Kako se osjećate? Jeste li spremni?

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"Osjećam se svaki dan sve bolje i bolje, imao sam tešku godinu, ali u zadnja dva mjeseca sam u pogonu i osjećam se sve bolje. Na raspolaganju sam izborniku i momčadi."

Pitanje za izbornika: kakvo je stanje u momčadi?

"Svo smo zdravi i orni, a nemamo ni dilema", kazao je Dalić i nastavio:

"Mi moramo biti bolji nego protiv Engleske. Prije svega u defanzivi, s više koncentracije i odgovornosti u obrani. Poklonili smo im golove, to ne smijemo ponavljati. Panama igra vrlo zgusnuto u obrani, ali kada uzmu loptu, idu naprijed i prijete. Mi se moramo postaviti kao favoriti i biti hrabri."

Kovačić je dodao:

"Teška utakmica, težak protivnik. Panamci znaju igrati, grade napad od vratara, drže loptu… Neće biti jednostavno, ali mi smo fokusirani na sebe i želimo pokazati najbolje od sebe."

Hrvatska je imala dosta dugu pauzu između Engleske i Paname.

"Takav je raspored. Možda je to bilo i bolje da napravimo kvalitetnu analizu i malo se smirimo. Ali, naravno, kad izgubiš, imaš to iščekivanje da što prije krene sljedeća utakmica", kazao je izbornik Dalić, a Kovačić je dodao:

"Pozitivno je da smo imali dugu pauzu, ali kad izgubiš, jedva čekaš popraviti dojam. Utakmica s Englezima bila je naporna fizički i psihički, ali dobro smo se spremili za Panamu."

Kako Kovač vidi pogled na svijeta na hrvatsku reprezentaciju?

"Napravili smo velike rezultate i svi cijene to što radimo, ali ovo je novo natjecanje, nova utakmica, ne živi se na staroj slavi. imamo protivnika koji će dati sve od sebe, ali spremni smo."

Izbornik je dodao:

"Osvojili smo dvije uzastopne medalje, pa je logično da je Hrvatska svima izazov. Panamci su protiv Gane možda i nezasluženo izgubili. Svjesni smo da će biti na visokom nivou, očekujemo motiviranog protivnika i tešku utakmicu, ali takvim ćemo biti i mi."

Bit će puno Hrvata na stadionu, osjećate se kao da igrate kod kuće?

"Nama je podrška uvijek značajna, uvijek imao veliku podršku u dijaspori, osobito ovdje, gdje je puno Hrvata. Oni jedva čekaju da vide hrvatsku reprezentaciju, i mi to jedva čekamo. Očekujemo veliku podršku, a mi ćemo dati sve od sebe da ih ne razočaramo", kazao je izbornik.

Kovačić je poručio:

"Nevjerojatno je da tako malo država ima takvu potporu gdje god da gira. To pokazuje naše zajedništvo."

Što mislite o Vuškoviću?

"Veliki talent i potencijal, on je naša budućnost. Sigurno će biti nositelj reprezentacije. Imam samo pohvale za njegovo ponašanje. Ova utakmica protiv Engleske ne smije ni nas, niti njega poljuljati i demotivirati. Imali smo negda sličnu situaciju s Gvardiolom, koji je imao oscilacije u prvim utakmicama, ali sve je izašlo na dobro. Kroz utakmice se postaje igrač. Dajemo mu veliku podršku."

Što mislite o prekidima utakmica zbog hidratacije igrača?

"Nekad koristi, nekad ne. Kad imaš inicijativu, to ti zasmeta. Nekad kad si u krizi, kad trebaš odmor, onda je dobro. Ima to i dobrih i loših strana", kaže Dalić i odgovara na pitanje stranih novinara o kapetanu Luki Modriću.

"Modrić je najbolji hrvatski igrač u povijesti, a dugo će tako i ostati. Čovjek s toliko ambicija i želje igra za reprezentaciju. Motiv je za sve nas. On je fenomen, meni je desna ruka na terenu. Sjajan je primjer mladim igračima, primjer kako se ponašati na terenu i izvan njega."

Kovačić je također pohvalio kapetana:

"Ključan je njegov karakter, kod njega nema odustajanja, to je pokazao svih ovih godina. O igračkim kvalitetama nepotrebno je govoriti. Mladima je primjer da se bez rada ne može uspjeti. Svima može biti primjer."

Kovačić je prokomentirao karakter i duh s kojim Vatreni igraju za Hrvatsku.

"Pokazali smo puno puta da smo najbolji kada je najteže. To pokazuje naš ponos, karakter i zajedništvo. U prvoj utakmici bilo je dosta dobrih stvari, ali i stvari koje moramo popraviti."

Kovačić je usporedio vezni red s onim iz Rusije i Katra te može li Petar Sučić nadomjestiti Brozovića.

"Uvijek nas je krasila ta sredina terena, gdje smo bili čvrsti i dominantni na lopti. Petar nije sličan igrač Brozoviću, Marcelo je bio čista šestica, Petar je više osmica; ide naprijed i može zabiti gol. Fenomenalan je igrač. Koga god da izbornik odabere, neće pogriješiti. Svi su fenomenalni na ovom SP-u."

Panamci imamu idole među hrvatskim igračima. Je li to prednost Vatrenih?

"Ne. Kad imaš idola u redovima protivnika, onda si još bolji. To može biti samo plus za Panamu. Ta momčad ima kvalitetu,. Pogotovo kada se brani, imaju nekoliko igrača u Europi koji imaju iskustvo. Žele posjed, naprijed imaju tri brza igrača koji mogu napraviti nered. Mi moramo biti oprezni, zatvarati krila. Nimalo lagan protivnik, ali oni će biti dobri koliko im mi to dopustimo."

Što je pravednije da odlučuje kod bodovno poravnatih momčadi: gol-razlika i međusobni omjer?

"Mislim je da korektnije da ide dalje momčad koja je bolja međusobno."

Osjeća li hrvatska momčad pritisak? Od vas se traži uvijek najviše?

"Kod nas je uvijek prisutan pritisak, mi smo sami tome krivi jer smo podigli ljestvicu. Ostvarili smo stvari koje su bile teško zamislive. Digli smo ljestvicu s dvije medalje, a koliko je to realno, to je pitanje. Pritisak postoji, ali mi moramo napraviti sve najbolje što možemo. Očekivanja su u zemlji velika, a i mi puno očekujemo. Ono što je bilo, bilo je, svaka nova utakmica je novo dokazivanje."

Puno je Kineza koji navijaju za Hrvatsku. Mi smo velika zemlja, a vi mala i uzor ste nam.

"Nismo mi mala zemlja, mi smo malobrojna zemlja, za razliku od vas. Ali kada igramo za našu zemlju, igramo s velikom strašću i motivom, naravno da postoji i kvaliteta. Krasi nas veliko zajedništvo i velika želja. Nema nas puno, ali smo talentirani i s puno ponosa. Kada igramo za Hrvatsku, nemamo granica. Poručujemo Kinezima da nastave navijati za nas i da vam Hrvatska bude inspiracija", zaključio je Dalić.