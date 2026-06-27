DALIĆ UOČI GANE: "Odlučujemo sami o sebi"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu igra protiv Gane utakmicu 3. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu i pobjede protiv Paname od 1:0, izabranici Zlatka Dalića traže nove bodove za prolazak u daljnju fazu natjecanja.

Uoči početka utakmice izbornik Dalić prokomentirao je protivnika.

- Svi smo bili na treningu, nema nikakvih problema, znamo što nas čeka. Glavni je zadatak proći skupinu i pobijediti protiv protivnika koji je osigurao plasman, odlučujuća je utakmica. Nisu primili nijedan gol, brane se u niskom bloku, brzi su. Već sam rekao da Hrvatska nije bila onakva kakva bi trebala biti. Treba nam koncentracija, ne smijemo gubiti loptu u posjedu i trebamo igrati malo brže.“

Zašto smo izgledali loše protiv Paname?

- Bili su dobri koliko smo im dopustili. Izgubili smo mnogo lopti, uvukla se nesigurnost, veliki su ulog bili i naši navijači.

Pobjeda je sigurno donijela mir u svlačionicu?

- Je sigurno, ali opet nas čeka još teža i još važnija utakmica koja odlučuje o prolasku skupine. Moramo se sami izboriti za sebe, nismo naučili i nikada nije bilo lagano.

Momčad je bila jako dobra nakon izmjena…

- Činjenica je da radimo promjene koje donose nešto bolje. Vodi se puno polemika tko će početi, a tko ne. Nekada bude i polemika tko će završiti. Nadam se da ćemo i ovaj put napraviti dobre stvari.

Kakvu Hrvatsku očekujemo protiv Gane?

- Vidjet ćemo što ćemo napraviti, razmišljamo, slažemo po onome što gledamo na treningu. Znam da je puno pitanja i komentara, ali mi smo s igračima svaki dan. Trudimo se izabrati što bolje igrače kako bismo pobijedili, svi su zdravi i spremni.

Treba nam sigurno remi, ali idemo po pobjedu?

- Kada kalkuliraš, uvijek sve krene negativno. Cilj nam je pobijediti, sami o sebi odlučujemo.