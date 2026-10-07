Dalić stao uz Bilića nakon tri poraza: "Ne treba stvarati pritisak, moramo znati gdje nam je mjesto"

Samo za Dnevnik ekskluzivno se iz Dubaija javio naš bivši proslavljeni izbornik Zlatko Dalić. Sada vodi Ujedinjene Arapske Emirate, s kojima je sinoć igrao finale Zaljevskog kupa protiv Saudijske Arabije, a podijelio je i svoje dojmove o Bilićevim Vatrenima.

Zlatko, čestitke prije svega, ušli ste u finale Zaljevskog kupa sa svojom novom reprezentacijom. Kakav je osjećaj?

Pa lijepo, tek smo se vratili u Dubai, nismo osvojili prvo mjesto, šteta, ali mogu biti zadovoljan s ovih pet utakmica. Jako dobro, došli u finale, nažalost nismo uspjeli protiv domaćina. Bila je sjajna atmosfera, veliko navijanje, naši igrači nisu izdržali pritisak, primili smo dva gola rano i na kraju se nismo uspjeli vratiti. Na kraju, Saudijska Arabija zasluženo je pobijedila. Ali ovo nam je dobra škola za sve što slijedi.

Gleda li se već prema osvajanju tog Azijskog kupa ili je to malo prevelik zalogaj?

Pa dobro, mi smo sada tek počeli, prvi korak je bio dobar, pred nama je prvenstvo Azije u siječnju, s nama je u grupi i Južna Koreja, ići ćemo korak po korak. Najvažniji je plasman na svjetsko prvenstvo za četiri godine, to je taj cilj zbog kojeg smo mi ovamo došli. Ja bih htio ovdje napraviti nešto slično kao i s Hrvatskom što smo napravili, ali u razmjerima ovoga ovdje.

Što kažete na nastupe Hrvatske? Tri poraza na startu Lige nacija, jeste li uspjeli pratiti utakmice?

Pa jesmo, ali jučer nismo protiv Španjolske jer smo igrali finale, ali vidio sam isječke. Moramo shvatiti i znati da je Hrvatska igrala protiv prvoga i trećega na svijetu. To su najjače reprezentacije na svijetu i ne treba stvarati nikakav pritisak, pogotovo ne pritisak onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila tri medalje, ali to je sve bilo u sferi znanstvene fantastike. Pred izbornika ne treba stavljati pritisak, zna se što je cilj, to je Europsko prvenstvo i tako to treba i gledati.

Što kažete na poraz protiv Engleza, dogodi li se jednostavno takva utakmica?

Hrvatska je protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu pokazala da ima karakter, da može, da zna, da vrijedi. Takva utakmica se dogodi. Dogodila se i meni, 6:0 u Elcheu, protivniku sve ide, tebi ništa. To treba zaboraviti i izvući pouke.

Što je sada u ovoj Hrvatskoj drugačije u odnosu na Vašu?

Ne bih ja ulazio u to. Ja znam da su to dobri igrači, da vrijede, da imaju kvalitetu, da hoće i Slaven će s njima sigurno napraviti prave stvari. Mi moramo konačno shvatiti našu realnost. Ja sam to puno puta govorio, ali dok sam bio izbornik, bilo je lakše napasti izbornika, reći da on nema pojma, da je srećković, nego prihvatiti našu realnost. Realnost je nešto drugo – mi imamo svoje mjesto u svijetu među 10-15 reprezentacija, a ovo sve drugo se mora desiti čudo da napraviš neke velike stvari. Imamo svoju kvalitetu, ali moramo biti objektivni i znati gdje nam je mjesto.

Jeste li se čuli možda sa Slavenom Bilićem? Bio je zadnjih dana jako izložen brojnim kritikama.

Ma ja sam imao zadnjih dana svoga posla i briga, on svojih, tako da nisam stigao ništa. Svatko od nas radi svoj posao. Imao sam i ja svoje velike utakmice. Ali, navijali smo, gledali smo Englesku i Češku, naravno da mi smo veliki navijači i želimo da Hrvatska opet radi rezultate kakve je radila i prije.

I, za kraj, kakav je život sada u Emiratima, jeste li se naviknuli?

Pa jesam, stigla mi je i obitelj, polako se privikavamo, ali naravno, jedva se čekamo vratiti u Hrvatsku.

Puno Vam hvala na razgovoru.

Hvala Vama!