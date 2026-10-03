Dalić s Emiratima u finalu kupa! Bivši hrvatski izbornik i dalje ne zna za poraz

Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata plasirala se u finale Zaljevskog kupa nakon što je u polufinalu svladala Oman rezultatom 1:0.

Momčad koju vodi Zlatko Dalić, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, tako je nastavila niz bez poraza pod njegovim vodstvom i izborila borbu za trofej. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ousmane Camara u 22. minuti. Emirati su rano stigli do prednosti, a zatim su je uspjeli sačuvati do samog kraja susreta.

Dalićeva momčad nastavila odličan niz

Ujedinjeni Arapski Emirati i prije polufinala ostavili su vrlo dobar dojam na turniru. Grupnu fazu završili su na prvom mjestu svoje skupine sa sedam osvojenih bodova. Momčad Zlatka Dalića pritom je postigla osam pogodaka, što joj je najbolji napadački učinak otkako se Zaljevski kup igra u formatu s dvije skupine. Emirati su istovremeno pokazali i veliku obrambenu čvrstinu. Oman je do polufinala stigao znatno težim putem. U posljednjem kolu svladao je Kuvajt 3:1, a prolazak dalje izborio je ispred Iraka nakon što su reprezentacije bile izjednačene po nizu kriterija. Na kraju je o prolasku odlučivao ždrijeb.

Zlatko Dalić prije polufinala naglašavao je da njegovu momčad očekuje vrlo zahtjevna utakmica. Istaknuo je kako Oman zaslužuje maksimalno poštovanje te upozorio na njihove najopasnije dijelove igre, posebno na lijevoj strani terena. Od svojih je igrača tražio kontrolu sredine terena te čvrstu i discipliniranu obranu. Upravo je takav pristup na kraju donio rezultat. Emirati su nakon pogotka Camare uspjeli kontrolirati utakmicu i sačuvati minimalnu prednost.

Bivši hrvatski izbornik sada napada trofej

Za Dalića, koji je Hrvatsku vodio do svjetskog srebra 2018. i bronce 2022. godine, plasman u finale predstavlja jedan od najvećih uspjeha otkako je preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Emirati su tako izborili svoje prvo finale Zaljevskog kupa nakon 2018. godine, kada su također igrali završnicu natjecanja, ali su tada nakon izvođenja jedanaesteraca ostali bez naslova protiv Omana.

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