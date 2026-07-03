Dalić otkrio karte za veliki okršaj: Hrvatska s ovih 11 kreće po osminu finala protiv Portugala

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni će u petak u 1 sat po hrvatskom vremenu odmjeriti snage s Portugalom u susretu šesnaestine finala, a prijenos utakmice bit će na HTV-u 2.

Riječ je o prvom dvoboju nokaut-faze turnira, u kojem više nema prava na pogrešku. Pobjednik ovog susreta izborit će plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, dok će poražena momčad završiti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

Pobjednika čeka novi veliki izazov

Onaj tko izađe kao pobjednik iz ogleda Hrvatske i Portugala u sljedećoj će rundi igrati protiv Španjolske.

Uoči utakmice stigli su i službeni sastavi. Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za sljedećih 11 igrača.

Hrvatska: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir

S druge strane, Portugal predvođen Cristianom Ronaldom također kreće u jakom sastavu.

Portugal: Costa; Mendes, Dias, Veiga, Cancelo - Neves, Vitinha, Fernandes - Leao, Ronaldo, Neto

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