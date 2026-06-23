Dalić otkrio kako Hrvatska mora slomiti Panamu: "Moramo igrati preko bokova"

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas od 1 sat po hrvatskom vremenu protiv Paname igra utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu, Vatreni traže prvu pobjedu na turniru, a izbornik Zlatko Dalić uvjeren je da njegova momčad mora pokazati puno više nego u premijernom nastupu.

U razgovoru za HRT Dalić je istaknuo kako je najveći problem protiv Engleske bila obrana i niz individualnih pogrešaka.

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"Mi smo u dobrom stanju. Imali smo tu utakmicu, poraz iz kojeg moramo izvući pouke. Očekujemo tešku utakmicu i mi moramo biti bolji, a u prvom redu u fazi obrane puno bolji, u defenzivi, ali isto tako u koncentraciji i odgovornosti. To je bio problem prošle utakmice. Poklonili smo protivniku tri gola. Vrlo lako su dali golove, a mi smo se mučili da napravimo sjajne akcije i postignemo golove.

I to je ono što moramo popraviti jako, jako puno i koncentraciju, odgovornost. Protivnik nije kao što je Engleska, ali ima svoju kvalitetu, ima svoju odgovornost u rasporedu, dobroj formaciji i dosta je brz prema naprijed. I mi moramo zaista biti kvalitetniji i bolji nego što smo bili prošle utakmice."

Pred Hrvatskom je imperativ pobjede, a Dalić poručuje da se njegova momčad mora nametnuti kao favorit.

"Moramo se postaviti kao favoriti. Nama su ovo presudne utakmice jer znali smo da će biti tako protiv Paname i Gane. Puno, puno bi trebalo biti lakše u tom smislu, u tom pritisku nego što je bilo protiv Engleske.

Tako da, evo, mi znamo što nam je cilj, da taj cilj moramo ostvariti, rezultate, a moramo pobjeđivati. Ali u prvom redu kažem, moramo ispraviti naše greške. Evo, ne smijemo ih činiti, ne smijemo davati protivniku da tako lako postigne golove i da nas tako lako dovede u minus. S te strane smo se pripremili, razgovarali i nadam se da će biti to puno, puno bolje nego protiv Engleske."

Izbornik je otkrio i što je stručni stožer uočio analizirajući igru Paname, koja se protiv suparnika uglavnom brani u niskom bloku te prijeti kroz brze kontre.

"Oni žele igrati, imaju tu kvalitetu i na taj način pokušavaju igrati sa svakim protivnikom, imati posjed lopte, a kad se brane, brane se čvrsto u sustavu 5-4-1. Svi su u bloku iza lopte i pokušavaju onda, kad se lopta uzme, ići s dugim loptama na trojicu brzih igrača prema naprijed i mi tu moramo biti jako oprezni.

Opet će biti taj problem u našem posjedu. Moramo biti tu točni, sigurni, precizni, ne gubiti olako lopte, ali mi moramo se nametnuti kao favoriti. Favoriti jesmo, bolja ekipa jesmo. Moramo napraviti pritisak i igrati preko bokova što više jer jednostavno će sredina biti jako gusta. Tu će biti devet igrača zgusnutih, vrlo blizu će stajati i mi moramo tražiti rješenja preko bokova i na taj način pokušati riješiti utakmicu."

Dalić je potvrdio i povratak sustavu s četvoricom igrača u posljednjoj liniji, koji je godinama zaštitni znak hrvatske reprezentacije.

"Vraćamo se na način koji je nama najbolji, gdje se najbolje snalazimo, gdje smo postigli sve uspjehe. To je četiri igrača u zadnjoj liniji. To je ono što Hrvatska igra najbolje i tome se vraćamo."

Za kraj je hrvatskim navijačima poslao jasnu poruku uoči važne utakmice.

"Očekujem veliku podršku hrvatskih navijača. Budite strpljivi, navijajte, podržavajte Hrvatsku. Mi ćemo dati sve od sebe da pobijedimo."