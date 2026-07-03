Dalić: "Nemam što zamjeriti dečkima, trudili smo se, ali nismo uspjeli"

Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u ludoj utakmici izgubila od Portugala. U posljednjim je sekundama poništen Gvardiolov zgoditak, treći takav na utakmici, pa smo se s 1:2 oprostili od natjecanja.

Izbornik Zlatko Dalić je na kraju utakmice rekao: "Žao mi je što smo izgubili, u drugom smo poluvremenu bili puno bolji protinik. Tri VAR-a, tri protiv nas… Nemam što zamjeriti dečkima, trudili smo se, ali nismo uspjeli. Lopta nije htjela u gol, iako smo imali puno dobrih situacija, ali tako je to. Čestitam Portugalu. Možda nismo zaslužili ispasti, pogotovo zbog drugog poluvremena. Nemam nikakav komentar što dalje, o tome ćemo poslije razgovarati."

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