Dalić nakon Hrvatske seli na Bliski istok? Spominje se rekordna plaća

Nakon što je Zlatko Dalić zaključio svoju gotovo devetogodišnju epizodu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, sve su glasnije informacije o njegovu sljedećem angažmanu. Prema pisanju Sportskih novosti, iskusni trener već je prije početka Svjetskog prvenstva postigao načelni dogovor s Nogometnim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ako dogovor bude i službeno potvrđen, Dalić bi trebao preuzeti reprezentaciju Emirata, a istodobno bi postao i najplaćeniji hrvatski nogometni trener dosad. Prema ranijim informacijama, godišnja plaća mogla bi dosezati oko pet milijuna eura.

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Takav rasplet nije neočekivan s obzirom na to da je Dalić najveće međunarodne uspjehe prije dolaska među Vatrene ostvario upravo na Bliskom istoku. Vodio je saudijski Al Faisaly te emiratski Al Ain, s kojim je stigao do finala Azijske Lige prvaka i stekao status jednog od najcjenjenijih trenera u toj regiji.

Na oproštaju od hrvatske reprezentacije priznao je kako je posljednjih dana ozbiljno razmišljao o mogućnosti ostanka.

– Podrška koju sam dobio natjerala me da još jednom razmislim o svojoj odluci, ali osjećam da je sada pravi trenutak za odlazak. Ponosan sam na sve što smo ostvarili i svom nasljedniku, kao i hrvatskoj reprezentaciji, želim puno uspjeha – poručio je Dalić.

Iza njega ostaje najuspješnije razdoblje u povijesti hrvatske reprezentacije. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu u Kataru 2022. te igrala završnicu UEFA-ine Lige nacija. Nakon gotovo desetljeća na klupi Vatrenih, čini se da Dalića očekuje novo veliko poglavlje – ponovno na Bliskom istoku.