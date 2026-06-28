Dalić najavio bitku s Ronaldom pa poslao poruku koja je odjeknula: "Kad prođemo Portugal..."

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Gane 2:1 zaključila je nastup u skupini L i s druge pozicije izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Pogotke za Vatrene zabili su Petar Sučić i Nikola Vlašić, dok je za Ganu strijelac bio Derrick Luckassen. Vatrene sada čeka veliki okršaj protiv Portugala, a utakmica je na rasporedu u petak, 3. srpnja, od 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu. Dan nakon prolaska dalje pred javnost je izašao izbornik Zlatko Dalić, koji je poručio da je prvi cilj ostvaren, ali da pravo natjecanje tek počinje.

Dalić je istaknuo da je Hrvatska u skupini imala uspona i padova, od poraza protiv Engleske do pobjeda nad Panamom i Ganom, ali i naglasio da nema mjesta velikom slavlju. "Kad prođemo Portugal, onda ćemo pričati što dalje", poručio je Dalić, jasno dajući do znanja da su misli već usmjerene prema velikom izazovu.

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"Portugal je jedan od favorita"

Izbornik je Portugal opisao kao vrhunsku reprezentaciju i jednog od kandidata za naslov svjetskog prvaka. Posebno je izdvojio kvalitetu portugalskih igrača, ali i činjenicu da su dobro poznati protivnici. Govoreći o najvećim zvijezdama, Dalić je povukao paralelu između Cristiana Ronalda i Luke Modrića, naglasivši da Portugal ima Ronalda, a Hrvatska Luku. Dodao je i da će ključ utakmice biti borba u veznom redu, gdje Portugal ima iznimnu kvalitetu.

Pohvale Sučiću i Vlašiću

Posebne riječi izbornik je imao za Petra Sučića, strijelca sjajnog gola protiv Gane. Dalić je naglasio njegov brzi uspon, motoriku, mentalitet i važnost koju je već stekao u reprezentaciji. Pohvalio je i Nikolu Vlašića, koji je zabio pobjednički pogodak. Prema Dalićevim riječima, Vlašić je nakon duljeg razdoblja napokon zdrav i spreman, a trud mu se vratio u najvažnijem trenutku.

Veliki test za Vatrene

Dalić je priznao da Hrvatska u prve dvije utakmice nije izgledala kako je željela te je preuzeo dio odgovornosti za slabija izdanja. Ipak, smatra da je protiv Gane momčad djelovala kompaktnije i sigurnije.

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