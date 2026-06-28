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Dalić: "Moramo ostati čvrsto na nogama, nema euforije, idemo mirno dalje"

Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice je podijelio svoje dojmove

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je pobijedila Ganu 2:1 te se plasirala u novu fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu kao drugoplasirana iz skupine L.

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Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice je podijelio svoje dojmove.

Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u novu fazu SP-a kao druga u skupini!

"Velika pobjeda je iza nas, šest bodova i teška utakmica. Malo smo promijenili taktiku i način igre, vratili smo se na početne postavke, sad je Hrvatska prava! Idemo se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremiti se za sljedeću utakmicu. Dečkima sam rekao da vjerujem u njih i vratili su to na najbolji mogući način. Moramo ostati čvrsto na nogama, nema euforije, idemo mirno dalje", kazao je Dalić.

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