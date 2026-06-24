Dalić: "Moramo imati četiri boda kako bismo prošli dalje"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Paname utakmicu 2. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu, izabranici Zlatka Dalića traže prvu pobjedu.

Uoči početka utakmice izbornik Dalić pojasnio je sastav.

- Vraćamo se starom sustavu, Pongračić je dobio priliku ispred Ćalete Cara jer on nije bio u pripremnim utakmicama. Moramo probijati preko bokova i zato krećemo ovako.

Došlo je mnogo navijača, sigurno će biti dobra atmosfera?

- Hvala im na podršci i što su došli, nadam se da ćemo pobijediti.

Engleska i Gana remizirali su. Što to znači za Vas?

- Moramo gledati samo sebe, nismo to gledali, moramo imati četiri boda kako bismo prošli dalje.

Na pitanja novinara potom je odgovarao reprezentativac Marco Pašalić.

Kakva su očekivanja?

- Pozitiva je, sve je dobro, znamo što je cilj, ne podcjenjujemo nikoga.

Debi na Svjetskom prvenstvu ostvarili ste protiv Engleske…

- Drago mi je što sam debitirao, to je veliki vjetar u leđa, to mi daje snage i za iduće minute u kojima ću nastupiti.